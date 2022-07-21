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Доллар и Евро взлетели: курс валют на пятницу, 22 июля
Национальный банк Украины решил поднять официальный курс доллара сразу на 25%. В пятницу, 22 июля, американская валюта будет торговаться за 36 гривен и 56 копеек. Стремительно подорожал и евро, за него будут просить 37 гривен и 26 копеек.
Не удержались и другие европейские валюты. Злотый вырос в цене до 7 гривен и 82 копеек, а румынский лей до 7 гривен и 54 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 22 июля 2022 года
|КОД ЦИФРОВИЙ
|КОД ЛІТЕРНИЙ
|КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ ВАЛЮТИ
|НАЗВА ВАЛЮТИ
|ОФІЦІЙНИЙ КУРС
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|25,1263
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|21,5808
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|13,2919
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|19,0551
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,7964
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|4,6589
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|5,0064
|840
|USD
|1
|Долар США
|36,5686
|978
|EUR
|1
|Євро
|37,2689
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,9295
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,6362
|985
|PLN
|1
|Злотий
|7,8217
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|4,5772
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|28,2962
|191
|HRK
|1
|Куна
|4,9554
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,7808
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,8935
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|10,5922
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|22,636
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|3,667
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|2,1293
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|6,313
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|7,5461
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|2,4326
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|26,2366
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|48,0956
|398
|KZT
|100
|Теньге
|7,5828
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|2,0689
|348
|HUF
|100
|Форинт
|9,3183
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|43,6154
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,522
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|3,5761
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|37,593
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|5,4017
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