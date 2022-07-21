Доллар и Евро взлетели: курс валют на пятницу, 22 июля

Национальный банк Украины решил поднять официальный курс доллара сразу на 25%. В пятницу, 22 июля, американская валюта будет торговаться за 36 гривен и 56 копеек. Стремительно подорожал и евро, за него будут просить 37 гривен и 26 копеек.





Не удержались и другие европейские валюты. Злотый вырос в цене до 7 гривен и 82 копеек, а румынский лей до 7 гривен и 54 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 22 июля 2022 года