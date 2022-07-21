Новини

Доллар и Евро взлетели: курс валют на пятницу, 22 июля

21.07.2022
1 хвилина на прочитання

Национальный банк Украины решил поднять официальный курс доллара сразу на 25%. В пятницу, 22 июля, американская валюта будет торговаться за 36 гривен и 56 копеек. Стремительно подорожал и евро, за него будут просить 37 гривен и 26 копеек.

Не удержались и другие европейские валюты. Злотый вырос в цене до 7 гривен и 82 копеек, а румынский лей до 7 гривен и 54 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 22 июля 2022 года

КОД ЛІТЕРНИЙ КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ ВАЛЮТИ НАЗВА ВАЛЮТИ ОФІЦІЙНИЙ КУРС
AUD 1 Австралійський долар 25,1263
AZN 1 Азербайджанський манат 21,5808
BYN 1 Білоруський рубль 13,2919
BGN 1 Болгарський лев 19,0551
KRW 100 Вона 2,7964
HKD 1 Гонконгівський долар 4,6589
DKK 1 Данська крона 5,0064
USD 1 Долар США 36,5686
EUR 1 Євро 37,2689
EGP 1 Єгипетський фунт 1,9295
JPY 10 Єна 2,6362
PLN 1 Злотий 7,8217
INR 10 Індійська рупія 4,5772
CAD 1 Канадський долар 28,2962
HRK 1 Куна 4,9554
MXN 1 Мексиканське песо 1,7808
MDL 1 Молдовський лей 1,8935
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 10,5922
NZD 1 Новозеландський долар 22,636
NOK 1 Норвезька крона 3,667
ZAR 1 Ренд 2,1293
RUB 10 Російський рубль 6,313
RON 1 Румунський лей 7,5461
IDR 1000 Рупія 2,4326
SGD 1 Сінгапурський долар 26,2366
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 48,0956
KZT 100 Теньге 7,5828
TRY 1 Турецька ліра 2,0689
HUF 100 Форинт 9,3183
GBP 1 Фунт стерлінгів 43,6154
CZK 1 Чеська крона 1,522
SEK 1 Шведська крона 3,5761
CHF 1 Швейцарський франк 37,593
CNY 1 Юань Женьміньбі 5,4017

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


21.07.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button