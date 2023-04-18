Долар перетне психологічну позначку: українців попередили про чергову зміну курсу

В Україні незабаром може знову підвищитися курс долара. За очікуваннями експертів готівковий долар здорожчає до 39-40 грн/$. Коли чекати на черговий «злет» курсу та що стане його причиною?

Негативні прогнози щодо курсу долара пов’язані із поверненням доплат військовослужбовцям. Доплати у розмірі 30 тис. грн, які відмінили ще в лютому, зараз збираються відновити. Та на це потрібні гроші, яких у бюджеті немає.

За підрахунками членів податкового комітету Ради на повернення та стабільну виплату доплат у 2023 році потрібно 154,2 млрд грн. Щоб знайти ці гроші влада може вдатися до емісії гривні, тобто просто додрукувати необхідну кількість банкнот. А це спричинить до так званого «розмиття» національної валюти і зниження її вартості у відношення до долара.

Повернення доплат військовим у Раді планували профінансувати коштом зменшення зарплат держслужбовцям до 67 тис. грн, тобто 10 мінімальних зарплат. Та виявилося, що виручені таким чином кошти покриють лише 2% витрат на доплати військовим. Тож якщо відповідна поправка до закону таки набере чинності, емісії гривні уникнути не вдасться.

Вирішення питання з поверненням доплат шляхом емісії національної валюти може спричинити підвищення курсу готівкового долара до 39-40 грн/$. Таку думку висловив координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман. Крім того, емісія може суттєво ускладнити реалізацію програм міжнародної кредитної допомоги МВФ.

Варто зазначити, що поправку про повернення 30-тисячних доплат у Верховній Раді прийняли ще 10 квітня. Проте чинності вона так і не набрала. Через внесення зустрічного законопроекту про відміну доплат спікер не зміг підписати вже схвалену депутатами поправку до закону. Тож наразі невідомо, чи повернуть захисникам України обіцяні доплати та коли саме це станеться. А тому й дату підвищення курсу експертам поки що складно назвати.