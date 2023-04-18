Доллар пересечет психологическую отметку: украинцев предупредили об очередном изменении курса

В Украине в скором времени может снова повыситься курс доллара. По ожиданиям экспертов, наличный доллар подорожает до 39-40 грн/$. Когда ждать очередного «взлета» курса и что станет его причиной?

Негативные прогнозы по курсу доллара связаны с возвратом доплат военнослужащим. Отмененные еще в феврале доплаты в размере 30 тыс. грн сейчас собираются возобновить. Но на это нужны деньги, которых в бюджете просто нет.

По подсчетам членов налогового комитета Рады на возврат и стабильную выплату доплат в 2023 году нужно 154,2 млрд. грн. Чтобы найти эти деньги, власти могут прибегнуть к эмиссии гривны, то есть просто допечатать необходимое количество купюр. А это приведет к так называемому «размытию» национальной валюты и снижению ее стоимости по отношению к доллару.

Возврат доплат военным в Раде изначально планировали профинансировать за счет уменьшения зарплат госслужащим до 67 тыс. грн, то есть 10 минимальных зарплат. Но оказалось, что вырученные таким образом средства покроют лишь 2% расходов на доплаты военным. Так что если соответствующая поправка к закону таки вступит в силу, эмиссии гривны избежать не удастся.

Решение вопроса с возвратом доплат путем эмиссии национальной валюты может повлечь за собой повышение курса наличного доллара до 39-40 грн/$. Такое мнение высказал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. Кроме того, эмиссия может существенно усложнить реализацию программ международной кредитной помощи МВФ.

Следует отметить, что поправку о возврате 30-тысячных доплат в Верховной Раде приняли еще 10 апреля. Однако в силу она так и не вступила. Из-за внесения встречного законопроекта об отмене доплат спикер не смог подписать уже одобренную депутатами поправку к закону. Поэтому неизвестно, вернут ли защитникам Украины обещанные доплаты и когда именно это произойдет. А потому и дату повышения курса эксперты назвать затрудняются.