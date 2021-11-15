Єгипет і Туреччина відходять на другий план – названа більш комфортна країна для відпочинку

Все частіше українці воліють відпочивати на танзанійському архіпелазі Занзібар. На островах казкові пляжі, зручні готелі та багато старовинних об’єктів, які варто побачити. Вартість відпочинку майже така, як на тури в Єгипет і Туреччину. Ми зібрали інформацію, яка стане в нагоді перед підготовкою поїздки.





Потрапити на територію курорту можна тільки з сертифікатом про вакцинацію або негативним результатом ПЛР тесту. Тестування повинно проводиться не раніше ніж за 72 години до вильоту. Після прибуття на острів знадобиться другий текст і медичне обстеження, що підтверджує відсутність симптомів коронавірусу.

Вартість перельоту в Занзібар стартує від 470 доларів. Це в обидві сторони. Авіарейси зазвичай з декількома пересадками. Відзначимо, що чим довша дорога, тим дешевше квитки. З квітня по жовтень можна заощадити на авіаквитках, адже в цей час на Занзібарі сильна спека.

Готель

У порівнянні з Туреччиною і Єгиптом на Занзібарі можна заощадити на житлі. Наприклад, двомісний номер економ-класу можна зняти від 14 доларів за добу. А разом зі сніданком вийде близько 16 доларів за двох. Стандартні номери з кондиціонером коштуватимуть від 30 доларів за добу на двох. Номер класу-люкс обійдеться майже в 100 доларів.

Харчування

Багато гест-хаусів пропонують туристам 3-разове харчування. Вартість від 7 до 25 доларів за людину. Але це не єдиний варіант. Обід в бюджетному ресторані обійдеться в 10 доларів. Також можна недорого перекусити на вулиці. Місцева піца коштує близько 1,5 долара, креветки фрі – 8 доларів, а бургер з риби – 6 доларів.

З алкоголем ситуація інша. Пляшка пива обійдеться в 2 долари. Стільки ж коштує келих вина або чарка міцного спиртного.

У місцевих магазинах і на ринку можна купити продукти. Але краще не морочитися з приготуванням. Навіть місцеві жителі часто харчуються фаст-фудами, так як вони коштують недорого. Відзначимо, що на острові складно знайти свіже м’ясо, а ось риба, овочі та фрукти коштують копійки. Банан можна купити за 0,04 долара, ананас і манго коштують близько 1 долара. Пляшка води коштує 0,4 долара.

Дозвілля

Занзібар асоціюється з пляжами і пальмами. Насправді це острів з давньою історією і приголомшливою природою. Будучи на островах, обов’язково відвідайте заповідники і сади прянощів.

Також вартує уваги центр міста. У найстарішому місті Занзібара – Стоун-Таун знаходиться Народний палац, будинок чудес і будинок легендарного Фредді Мерк’юрі. Вартість екскурсії стартує від 4 доларів і може досягати 60 доларів. Тури ведуть на різних мовах, так що знайти розвагу на Занзібарі зможуть люди будь-якого віку і з різними інтересами.

Любителі активного відпочинку теж знайдуть розвагу до душі. Дайвінг, плавання з дельфінами, піші прогулянки по заповідниках або густих лісах.

Готові тури або самостійна поїздка

Турагентства пропонують готові рішення для відпочинку на Занзібарі. Вартість туру стартує від 1200 доларів за 10 днів. Якщо пощастить, то тур обійдеться в 800-900 доларів.

Плануючи подорож самостійно, можна заощадити, але організація вимагає зусиль. Якщо ви турист-початківець, краще вибрати готову путівку.