Не минуть нікого: в Україні вирішили перерахувати всі пенсії

Протягом 2022 року в Україні перерахують пенсії ледь не усім громадянам, що знаходяться на заслуженому відпочинку. Збільшення розміру виплат для різних категорій пенсіонерів буде проведено у п’ять етапів. Тож до кінця року достаток громадян пенсійного віку повинен суттево покращитися.





Такі хороші новини для вітчизняних пенсіонерів днями з’явилися на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Наразі ж Кабінет міністрів України саме працює над підготовкою бюджету на 2022 рік, у якому буде передбачено кошти на індексацію пенсій та соціальні виплати населенню.

Згідно з оприлюдненим на офіційному ресурсі Мінсоцполітики графіком, у наступному році нас чекає:

з 1 січня розпочнеться перерахунок виплат пенсіонерам-інвалідам, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

з 1 березня буде проіндексовано виплати близько 10 мільйонів українських пенсіонерів (наразі в Україні майже 11,4 мільйона осіб пенсійного віку). Також у березні збільшать розмір доплати для пенсіонерів віком понад 75 років;

на 1 липня заплановано перерахунок прожиткового мінімуму. Це своєю чергою вплине на збільшення мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також на суму доплати за понадстаж;

1 жовтня очікувати підвищення мінімалки зможуть особи, що досягли 65 років, та виконали вимоги Пенсійного фонду щодо офіційного трудового стажу;

1 грудня в Україні вдруге за рік підвищать прожитковий мінімум. Відповідно зросте мінімальна й максимальна пенсійні ставки, а також суми надбавок.

Виконання перелічених вище п’яти кроків та прийняття українським парламентом проекту закону №4668, дозволить вперше за останні 8 років підвищити виплати практично усім категоріям пенсіонерів.

Нагадаємо, що у липні поточного року середня пенсія зросла з 3 500 грн до 3 700 грн. При цьому дохід пенсіонерів у різних регіонах країни часом відрізняється на тисячі. Наприклад, у Тернополі середня пенсія складає 2 900 грн, тоді як у Києві – 5 100 грн.