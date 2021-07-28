На прилавки магазинов Украины попал опасный продукт, которым можно отравиться

В одну из крупнейших сетей супермаркетов Украины Metro Cash & Carry попал крайне опасный продукт. Недавно магазины сети получили мороженое Campia-Turzii производителя Macromex SRL, в котором содержится чрезвычайно вредная для здоровья человека добавка. В частности украинцев попросили на время воздержаться от приобретения мороженого Mars указанного бренда.





Вещество, содержащееся в популярном летнем десерте, называется этиленоксид, или оксиран. Это химическое соединение запрещено для использования в пищевых продуктах, ведь даже в небольшом количестве оно способно вызвать отравление.

Последствия попадания этиленоксида в пищевод человека могут быть достаточно серьезными. Вещество вызывает эффект, похожий на действие легких наркотиков, в частности сонливость, головную боль и головокружение. А в случае накопления в организме, может даже привести к проблемам с печенью.

Опасный продукт, по данным Госпродпотребслужбы, был доставлен в столичный магазин Metro Cash & Carry по адресу ул. П. Григоренко, 43. По закону продавцы должны сразу же после обнаружения опасной добавки в составе продукта, убрать его с прилавков, и написать заявление в контролирующее ведомство относительно данного инцидента.

Опасные пищевые продукты с запрещенными добавками в украинских супермаркетах оказываются уже не в первый раз. В мае текущего года в сети АТБ обнаружили печенье польской марки Bogutti Sp. Zoo, которое содержит опасное для здоровья пальмовое масло с 3-монохлор-1,2-пропандиолом. Его, конечно же, сразу убрали с прилавков.

В целом же информация о наличии опасных для здоровья веществ в пищевых продуктах распространяется с помощью специальной международной системы. Эта служба оповещения призвана сообщать о выявленных в продуктах запрещенных веществах контролирующим органам стран, в которые данный товар был доставлен. Таким образом удается в кратчайшие сроки убрать с прилавков продукцию, не удовлетворяющую международные стандарты.