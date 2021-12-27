Довгі свята: стало відомо, скільки українці відпочиватимуть в перший місяць нового року

Січень — найочікуваніша пора для українців. Серія новорічно-різдвяних свят, що подарує вихідні й можливість провести час з близькими.





Слід зазначити, що у цьому місяці ми зможемо відпочити протягом 12 днів. Свято українці розпочнуть з бою курантів і насолоджуватимуться ним з 1-3 січня. Новий рік у 2022 році припадає на суботу, відповідно понеділок — вихідний.

Наступним важливим святом є Різдво Христове, що відзначають 7 січня. Робочий день 6 січня буде скороченим на 1 годину і українців знову очікуватимуть 3 вихідних поспіль.

Нагадаймо, про державне свято, історичну важливість якого неможливо недооцінити — День Соборності України.

Свята та пам’ятні дні у січні 2022

1 січня — Новий рік та Всесвітній день миру

2 січня —День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта

3 січня — День народження соломинки для коктейлів

4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона

5 січня — Міжнародний розвантажувальний день

6 січня — Святвечір

7 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем, відзначається християнами східного обряду)

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, День календаря

11 січня — Всесвітній день “дякую”

12 січня — Всесвітній день доньки, День українського політв’язня

13 січня — Щедрий вечір

14 січня — Старий Новий рік

16 січня — Всесвітній день Бітлз та День льодовара, в Україні — День пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів

17 січня — Всесвітній день снігу

18 січня — “Голодна кутя” (переддень Водохреща)

19 січня — Водохреща (Хрещення Господнє)

20 січня — День Автономної Республіки Крим та День пам’яті захисників Донецького аеропорту

21 січня — Міжнародний день обіймів

22 січня — День Соборності України

23 січня — День ручного письма

24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України

25 січня — День студента, Тетянин день

26 січня — Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних

29 січня — День пам’яті Героїв Крут (1918)

30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України

31 січня — Всесвітній день ювеліра.