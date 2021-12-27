Довгі свята: стало відомо, скільки українці відпочиватимуть в перший місяць нового року
Січень — найочікуваніша пора для українців. Серія новорічно-різдвяних свят, що подарує вихідні й можливість провести час з близькими.
Слід зазначити, що у цьому місяці ми зможемо відпочити протягом 12 днів. Свято українці розпочнуть з бою курантів і насолоджуватимуться ним з 1-3 січня. Новий рік у 2022 році припадає на суботу, відповідно понеділок — вихідний.
Наступним важливим святом є Різдво Христове, що відзначають 7 січня. Робочий день 6 січня буде скороченим на 1 годину і українців знову очікуватимуть 3 вихідних поспіль.
Нагадаймо, про державне свято, історичну важливість якого неможливо недооцінити — День Соборності України.
Свята та пам’ятні дні у січні 2022
1 січня — Новий рік та Всесвітній день миру
2 січня —День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта
3 січня — День народження соломинки для коктейлів
4 січня — Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона
5 січня — Міжнародний розвантажувальний день
6 січня — Святвечір
7 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем, відзначається християнами східного обряду)
8 січня — Собор Пресвятої Богородиці, День календаря
11 січня — Всесвітній день “дякую”
12 січня — Всесвітній день доньки, День українського політв’язня
13 січня — Щедрий вечір
14 січня — Старий Новий рік
16 січня — Всесвітній день Бітлз та День льодовара, в Україні — День пам’яті захисників Донецького аеропорту та усіх загиблих воїнів
17 січня — Всесвітній день снігу
18 січня — “Голодна кутя” (переддень Водохреща)
19 січня — Водохреща (Хрещення Господнє)
20 січня — День Автономної Республіки Крим та День пам’яті захисників Донецького аеропорту
21 січня — Міжнародний день обіймів
22 січня — День Соборності України
23 січня — День ручного письма
24 січня — Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України
25 січня — День студента, Тетянин день
26 січня — Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України
27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
28 січня — Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни, Міжнародний день захисту персональних даних
29 січня — День пам’яті Героїв Крут (1918)
30 січня — День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України
31 січня — Всесвітній день ювеліра.
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