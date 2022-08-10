В Україні назвали умову удару по лініях електропередач Запорізької АЕС

Україна вдарить по лініями електропередач (ЛЕП), які йдуть до Запорізької атомної електростанції (АЕС), якщо Росія почне її перепідключення від місцевої енергосистеми.





Про це заявив голова держпідприємства “Енергоатом” Петро Котін в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“І, я думаю, це буде правильним рішенням з погляду України – перебити їм лінії, які вони збираються підключати. Думаю, наші Збройні сили будуть готові це зробити, якщо виникне потреба” – підсумував чиновник.