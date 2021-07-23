В Украине появился фейковый сайт ПриватБанка, который якобы действует от Коломойского

В ПриватБанке предупредили клиентов о существовании поддельного сайта, который использует бренд государственного финучреждения. Платформу для воплощения новой схемы обмана клиентов обнаружила служба безопасности банка. По предварительным данным, своих жертв преступники заманивают в ловушку обещаниями заработать на вкладах в финансовую пирамиду.





«Данный сайт является полностью поддельным. Он содержит ссылки на инвестиционные проекты, которые на самом деле не существуют. Также на портале указаны ссылки на официальные сайты компаний, которые точно не давали на это своего согласия. Не говоря уже о нелегальном использовании айдентики ПриватБанка и ряда других юридических лиц», – пояснили в офисе финучреждения.

Для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов, мошенники предлагают им сверхвысокие прибыли. Пользователям необходимо заполнить специальную форму, и с ними сразу же свяжется будто-бы сотрудник банка.

На самом же деле сайт, который зарегистрирован в США, просто «раскручивает» украинцев на деньги. Получив заполненную форму, мошенники перезванивают клиенту и «отрабатывают» его.

В ПриватБанке объяснили, что такая схема очень распространена среди аферистов и использует типичные элементы финансовой пирамиды. Не менее важен здесь и психологический фактор, а также умелое хакерство. Но в государственном финучреждении пообещали сделать все возможное для скорейшего прекращения деятельности махинаторов. Для этого руководство ПриватБанка уже обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Интересно, что для повышения доверия к фейковому ресурсу мошенники использовали имя основателя ПриватБанка Игоря Коломойского. Они разместили на портале заявление, в котором бывший владелец финучреждения рассказывает, что решил помочь соотечественникам в сложные послепандемические времена, и заодно поддержать экономику Украины. Меж тем на сайте также содержится и калькулятор доходов.

Поэтому в банке призывают клиентов быть внимательными и каждый раз, заходя на сайт компании, проверять правильность адреса электронной почты. Если же вы не уверены в выбранном ресурсе, ни в коем случае не вводите свои личные данные.