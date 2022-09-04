Долар перейшов психологінчу відмітку: бізнес закладає нові ціни на все

Сталося неминуче, і долар перетнув «червону лінію». З початком війни це було питанням часу, коли саме він перетне відмітку у 40 гривень. Відтепер товари ще подорожчають. Чому так відбувається пояснив аналітик Андрій Шевчинін.





Раніше, коли гривня була більш стабільною, а саме до курсу 40 грн/$, бізнесмени формували ціну на товари «із запасом». Наприклад, курс долара 38 гривень, але товар у валюті рахуватимуть по 40.

Сьогодні, коли курс офіційно перейшов позначку 40+, будуть враховуватись зовсім інші показники. Відтепер бізнес буде прораховувати вартість товарів за курсом 45 гривень/долар, адже варто враховувати усі можливі ризики та додаткові витрати. Не можна виключати вірогідність того, що цей показник при закладці може бути ще вищим.

Також на вартість товарів вплине ціна на пальне. Все, яке сьогодні є в Україні — імпортне. Тому це також суттєво вплине на калькуляцію цін.

Як населенню адаптуватись до нових змін ?

Зростання цін та зменшення доходів — це завжди великий стрес для будь-якого громадянина. До нових умов потрібно якось призвичаюватися. Перш за все експертні фінансисти рекомендують не ставати жертвою паніки.

Так відбувається із року в рік, коли раптово на полицях магазинів закінчується сіль чи гречка. Люди витрачають свої «фінансові подушки безпеки» за короткий час, а бізнесмени підвищують у декілька разів ціни на товари та отримують непоганий прибуток. Навіть у складні часи війни такі схеми будуть намагатись провернути ще не одноразово.

Тому українцям радять: берегти готівку у валюті (долари, євро), купувати лише необхідне та за списком, ставитися до ситуації, як до тимчасового явища. До Нового року курс буде триматись на відмітці 41 гривня за долар, ціни на товари вже зростають, але через місяць чи два може бути значне їх здешевлення. Це відбудеться тоді, коли зменшиться попит.