“Нафтогаз” може не зарахувати деякі оплати за газ: пояснення як діяти

В останніх змінах, що стосуються оплати рахунків за блакитне паливо (природний газ) в Україні, є важливі нововведення, про які споживачі повинні знати. Під час сплати рахунку обов’язково слід перевіряти правильність номера особового рахунку. У разі виявлення помилок або труднощів при введенні рекомендується звернутися до постачальника блакитного палива або відповідної фінансової установи для негайного виправлення помилки.

Крім того, важливо перевірити всі дані перед здійсненням платежу, щоб запобігти будь-яким проблемам і підтвердити успішне завершення транзакції.

Якщо було допущено помилку, що призвела до переплати, споживачам рекомендується виконати низку кроків для її відшкодування. Це включає в себе написання неофіційної заяви із зазначенням особистих даних, номера рахунку, дати та суми платежу, а також чітке фото квитанції про оплату. Ці документи слід надіслати до Нафтогазу через зручні канали зв’язку, такі як Facebook Messenger, електронною поштою на адресу [email protected] або звичайною поштою для опрацювання та повернення надмірно сплаченої суми.

Важливою зміною в політиці є майбутня вимога до мешканців України здійснювати три окремі платежі за газ. Це пов’язано з тим, що регіональні газорозподільні компанії (облгази) наполягають на укладанні договорів на обслуговування внутрішніх газових систем, які передбачають третій платіж. Однак законодавство досі не визначило ні типового договору, ні максимальної суми платежу, що робить дії облгазів, які вимагають підписання невизначених договорів, незаконними.

Також розглядається питання про пом’якшення законодавчих актів, які зобов’язують абонентів облгазів надавати безкоштовні послуги з технічного обслуговування житлових будинків. Чинне законодавство дозволяє власникам житла обирати постачальника послуг з технічного обстеження внутрішньобудинкових систем, але лише на договірних засадах і за певну плату.