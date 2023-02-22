Понад 500 грн до кожної пенсії: хто може розраховувати на доплату

В Україні деякі пенсіонери мають право на доплату в розмірі 523 грн до кожної пенсії. Мова йде про громадян, що мають статус учасника бойових дій (УБД). Крім того загальний розмір виплат цієї категорії пенсіонерів не може бути меншим за 4395 грн, тобто 210% прожиткового мінімуму. Які ще переваги дає українцям статус УБД?

Про підвишки для військових пенсіонерів стало відомо з публікації на сторінках ресурсу «На пенсії». За даними спеціалізованого порталу таким пенсіонерам належить ще одна доплата в розмірі 40 грн. Це цільова грошова допомога, що виплачується з 2004 року за Законом України «Про покращення матеріального положення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни».

Загалом мінімальний розмір пенсії та доплати для пенсіонерів, що брали участь у бойових діях, передбачені відповідною постановою уряду. Причому такі доплати призначаються не лише військовим пенсіонерам, а й цивільним громадянам, що мають статус УБД.

До речі виходити на пенсію українці, що воювали чи будь-яким іншим чином брали участь у бойових діях, можуть достроково. Для чоловіків пенсійний вік становить 55 років, та лише якщо у них за плечима не менш 25 років страхового стажу. Жінки ж можуть піти за заслужений відпочинок у 50 років, маючи стаж як мінімум 20 років. Причому це правило також стосується не лише військових, але й всіх інших громадян.

Натомість кадрові військові зі статусом УБД і вислугою 25 років – для чоловіків, та 20 років – для жінок, можуть вийти на пенсію ще раніше. Головне – виконати умови за стажем. Тож трапляються випадки, коли професійний військовий, що свого часу брав участь у бойових діях, вже в 45 стає пенсіонером та має право на отримання належних йому виплат.