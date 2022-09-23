Китайский гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября

Очередные семь дней месяца Земляного Петуха не будут сильно отличаться от прошлых недель. Кому-то может показаться, что сильно штормит, но на самом деле это энергетические потоки немного освободились от сдерживающих факторов и гонят нас вперед — кого на новые свершения, а кого — огородами.

Большая часть недели обещает быть довольно результативной, за исключением среды, когда снова столкнутся энергии Дерева и Металла. Так что активируйте свои лидерские способности и вперед — делать большие и правильные дела, пока энергии направляют.

Понедельник, 26 сентября. Ян Вода на Лошади

В понедельник все будет быстро и эмоционально. Стихия Воды усилится и несколько ослабит действие Петуха — знака Металла. Люди станут более болтливыми и сговорчивыми.

День благоприятен для всего, что связано с общением. Планируйте свидания, встречи с потенциальными партнерами, сложные переговоры, походы к спонсорам и меценатам. Есть хорошие шансы получить одобрение нового проекта, найти финансирование для стартапа, согласовать поощрение сотрудников.

Хорошо в понедельник собирать долги, а вот самим брать в долг не рекомендуется. Перенесите на другой день общение с кредиторами — на неделе будут еще дни, когда деньги придут к вам максимально экологичным образом. От тесного взаимодействия с врачами в понедельник тоже стоит воздержаться. По тем же самым причинам — чтобы лечение пошло впрок.

Наиболее подверженными негативным тенденциям дня будут люди с Крысой в карте. Не принимайте в этот день больших решений — вас может швырять из стороны в сторону.

Вторник, 27 сентября. Инь Вода на Козе

Во вторник будет получаться почти все. Энергии относительно мягкие и способствующие росту и процветанию. День благоприятен для большинства занятий, влияющих на ваше будущее.

Планируйте на этот вторник старт новых дел и проектов. Хорошо как физически открывать бизнесы — устраивать приемы и презентации, так и фиксировать на бумаге мечты и договоренности о прекрасном будущем. Ремонт, свадьба и инвестиционные сделки тоже пройдут неплохо.

Благоприятно в этот вторник совершать крупные покупки, особенно это касается недвижимости. Если не готовы покупать прямо сейчас — помечтайте в этом направлении. Хоть каталоги полистайте — это поможет притянуть в жизнь нужные энергии. Китайцы считают, что в такой день не стоит что-либо копать — яму под фундамент, например. Можете начать и потом не остановитесь.

Люди с Быком в карте во вторник будут под особым давлением. Это будет раздражать и смешивать карты. Просто смиритесь.

Среда, 28 сентября. Ян Дерево на Обезьяне

Среда явит миру очередное столкновение Тигра с Обезьяной. Не настолько сильное, как было в августе, но все же. Общий баланс энергий складывается не в пользу Дерева, так что стоит быть внимательными и не строить на этот день гигантских планов — они могут легко разрушиться.

Лучшее занятие на среду — безделье или рутина. Чем спокойней и незаметней вы проведете день, тем больше вероятность, что удастся избежать проблем на свою голову. Минимально энергии среды будут проявляться как пробка или запор в любых делах и активностях. Максимально — физическими обострениями и вмешательствами в процесс «вражеских» сил.

Не планируйте на среду операции и серьезные медицинские процедуры, за исключением экстренных случаев. Если собираетесь в дальнее путешествие, тоже лучше перенести его на более позднее время. Наиболее чувствительными к негативным трендам дня будут люди с Тигром и Обезьяной в карте.

Четверг, 29 сентября. Инь Дерево на Петухе

В четверг с удвоенной силой проявятся энергии Инь Металла — жажда блеска и стремление к порядку. Чтобы использовать эти энергии в свою пользу, обязательно наденьте в четверг красивое украшение из драгоценного металла. Можете выгулять его в свет, словить восхищенные взгляды толпы.

Лучше всего в этот день делать предложение и дарить заветное кольцо. Если предложение давно уже сделано, то можно хоть колечко подарить — лишним в хозяйстве точно не будет. Свидания, встречи и разговоры без делания предложений тоже приветствуются. Можно начинать лечиться, устраивать переезд и, наконец, двигать в долгое путешествие.

Чего не надо делать? Возиться в земле, сносить сараи, лачуги и просто любые сооружения, и, почему-то не рекомендуется играть свадьбы. Наверное потому, что считалось, что в такой день невеста может потерять покорность и проявить характер. Впрочем, это только древних китайцев пугало, а нас, людей современных, такими историями не удивишь.

Наиболее уязвимыми и потерянными в этот четверг могут быть люди с Кроликом в карте. Вам особенно стоит опасаться отказов и разрывов. Ну и техникой безопасности при обращении с острыми предметами тоже не стоит пренебрегать.

Пятница, 30 сентября. Ян Огонь на Собаке

Пятница будет днем Огня очищающего. Это значит, что энергии Огня будет много и лучшее, что она может для вас сделать — это сжечь все старое и ненужное в вашей жизни.

Разрешите себе избавиться от старья — физического и эмоционального — и воспользуйтесь для этого энергиями пятницы.

Традиционно в такие дни рекомендуется делать уборку, перетряхивать шкафы, сундуки, разбирать завалы на балконе и в жизни. Отличный шанс в эту пятницу покончить с токсичными отношениями, начать диету и сжигание лишнего жира, бросить курить.

Параллельно с этой очищающей деятельностью день может принести выгоду, особенно тем, у кого в карте есть Дракон и людей стихии Дерева. Покупайте и продавайте недвижимость или совершайте другие торговые сделки — сундук с сокровищами (если он вас поджидает на этом витке жизни) имеет все шансы открыться.

Те же Драконы, если не погрузятся в пересчет дензнаков, могут испытать в пятницу приступ распоясавшихся эмоций. Пусть это будет безудержная радость и никак иначе.

Суббота, 1 октября. Инь Огонь на Свинье

Суббота тоже порадует. Энергии не злобствуют, не свирепствуют и особо не препятствуют. День довольно мягкий, хоть и не без нюансов. В субботу хорошо заниматься домом, потратить время на себя любимых и наведение уюта в окружающем пространстве.

День способствует размножению той деятельности, которой вы будете заниматься. Если созидательной — то будет больше возможностей и перспектив, если разрушением — то оно тоже будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Сам день нейтрален, он лишь усиливает то, что вы в него привносите своими делами.

Для тех, кто чувствует свою силу, суббота может принести успех в бизнесе, для тех, кто подустал — небольшие неприятности. На всякий случай стоит быть внимательными к деньгам и документам.

Люди со Змеей в карте будут очень эмоциональны и лучше им в эту субботу не перечить.

Воскресенье, 2 октября. Ян Земля на Крысе

В воскресенье наступит день баланса. В такие дни сложно выиграть, поэтому просто не стоит и играть. Не устраивайте соревнований, не начинайте разводов и разделов имущества, начало диеты тоже стоит перенести на другой день.

Хорошие занятия воскресенья — тихое созерцание прекрасного, своей жизни и планирование не менее прекрасного будущего. Прогулки на природе, общение с приятными людьми, встречи и душевные посиделки с родными — девиз этого дня.

Также, как в субботу, стоит озаботиться вопросами сохранности денег, здоровья и документов. Не влезайте в экстремальные развлечения и поаккуратнее на дорогах.

Особенно это касается людей с ослабленной энергией и тех, у кого в карте есть Лошадь.

Удачной всем недели!