Росія вирішила атакувати українців через смартфони

Військового наступу росіянам виявилося замало. Ворог активно атакує Україну за допомогою фішингу. Отож громадян закликали бути вкрай уважними у мережі.





Що таке фішинг?

Фішингом називають вид шахрайства, основною ціллю якого є отримання особистих даних користувачів мережі з метою їх використання у власних інтересах. Також в рамках фішингу кіберзлочинці можуть отримувати логіни та паролі до акаунтів громадян у банківських додатках, соціальних мережах та месенджерах.

Як діють окупанти?

Українцям надсилають дивні листи на електронну пошту із прикріпленими до них файлами. Схожі повідомлення громадяни можуть отримувати й у месенджерах, зокрема Viber, Telegram та ін.

Відкривати такі повідомлення, а тим більше файли чи посилання, які у них містяться, дуже небезпечно. Адже технічні спеціалісти з РФ таким чином можуть отримати доступ до особистої інформації власника телефону чи іншого гаджета, історії його переписок у чатах та соціальних мережах, а також спілкуватися з контактами користувача від його імені.

Як вберегтися від фішингу?

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України закликала користувачів ігнорувати будь-які повідомлення чи е-mail від невідомих відправників. Адже таким чином вони можуть випадково надати ворогу доступ до важливої інформації, зокрема даних про переміщення українських військ.

«Агресор планує зібрати великий масив інформації отримавши доступ до електронних пристроїв громадян України. Пам’ятайте про кібергігієну та ні в якому разі не відкривайте підозрілі листи й повідомлення», – закликали в державному відомстві.

Отож будьмо обережні в мережі, аби не дати ворогу й крихти інформації, яку він зможе використати проти наших збройних сил. Довіряйте лише перевіреній інформації, уникайте фейків та зберігайте спокій. Разом ми зможемо відбити атаку ворога та захистити нашу Україну!

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿