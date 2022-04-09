Украинцам рассказали о том, как просто купить валюту

С первого дня войны Национальный банк запретил украинским покупать иностранную валюту. Но, как оказалось, эти ограничения можно обойти. Существует не менее трех сервисов, разрешающих покупать валюту онлайн. Сегодня мы расскажем, что это за сервисы, и как с их помощью в несколько кликов купить доллары, евро или любую другую валюту.





Одним из самых популярных сервисов для конвертации валюты является приложение Revolut. Чтобы приобрести с его помощью иностранные деньги, нужно сначала открыть карту. Впоследствии эту карту можно привязать к платежной системе, например ApplePay или GooglePay, а также осуществлять с ее помощью валютные переводы.

Прежде всего загружаем приложение Revolut и с помощью мобильного номера создаем себе аккаунт. К аккаунту нужно привязать банковскую карту (банк, который ее выпустил, должен быть украинским). Далее указываем страну пребывания (можно выбрать любую) и пополняем только что созданный счет с привязанной к нему банковской карты. Средства конвертируются по курсу украинского банка, выпустившего вашу карту. Затем переводим деньги с помощью SWIFT-платежа на валютную карту также украинского банка и на этом все. Вы обменяли валюту. Все быстро и легко, да еще и без комиссии.

Отметим только, что у Revolut существуют определенные ограничения на сумму, которую пользователь может обменять. Например, если создавая аккаунт, вы указали, что находитесь в Польше, то обменять можно будет не более 5 тысяч злотых (в эквиваленте).

Покупать валюту без ограничений и пересылать ее на другие карты можно и с помощью системы PayPal. Причем, это будет бесплатно, ведь PayPal отменила комиссии для украинцев до 30 июня.

Еще одним способом онлайн-обмена валюты является использование системы Wise. Здесь всего лишь нужно создать виртуальный счет, который потом можно будет пополнять с помощью ApplePay или GooglePay, а затем выслать средства платежом SWIFT на карту украинского банка. Правда у Wise есть комиссия и составляет она не менее 5$.

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