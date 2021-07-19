Астролог пообещал прибыль украинцам: названы даты

С 20 по 25 июля жизнь украинцев будет протекать в обычном ритме. Мы все так же будем волноваться из-за тарифов, сетовать на политиков, и ждать перемен к лучшему. Между тем во властных кругах станут придумывать все новые и новые способы привлечь электорат на свою сторону.





Ожидают Украину на этой неделе и немалые финансовые вливания. Но смогут ли ответственные лица правильно ими распорядиться? На этот вопрос даже у астрологов нет ответа.

Однако знатоки звезд все же рассказали, что именно ждет наше государство в ближайшие дни.

Общество

В этой сфере новых тенденций не предвидится. Действия власти все так же будут вызывать у народа много вопросов. Недовольство будет расти. Но все же до этапа активных действий и протестов нам еще далеко. Поэтому все обойдется мирным обсуждения в семейном и дружеском кругу.

Политика

Политики проявят на этой неделе небывалую активность. Подготовка к осеннему сезону просто таки поглотит чиновников. Ведь нужно проявить себя, предложить что-то сенсационное, привлечь как можно больше граждан на свою сторону.

В борьбе за электорат оригинальности некоторым персонажам политической жизни Украины будет не занимать. Но не всем публичным трюкам нужно верить. Мы лишь можем наблюдать за этими пируэтами, ожидая реальных действий и изменения жизни в стране к лучшему.

Экономика

Наше государство на этой неделе получит значительные финансовые вливания. Астрологи не берутся за определение источников неожиданного дохода. Однако это может быть транш от зарубежных партнеров, кредит или инвестиции от бизнесменов из других стран.

Однако получить деньги – это лишь полдела, а вот правильно потратить их – настоящая наука. Существует большая вероятность, что долгожданные средства пойдут по ветру из-за некомпетентных действий властных структур. Нам остается только надеяться, что по крайней мере какая-то часть неожиданного дохода послужит во благо обществу.