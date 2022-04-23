Ціни на АЗС пішли у гору: відома ціна на паливо після Великодня

Міністерство економіки України днями вже вкотре підвищило середню вартість пального. Тож після Великодніх свят ціни на бензин та дизель можуть добряче стрибнути вгору. У скільки ж українцям тепер буде обходитися звичайна заправка автомобіля на АЗС?





За останніми даними від регулятора середня ціна для усіх видів бензину тепер становить 29,55 грн за 1 літр, а дизельного палива – 33,66 грн за літр. У порівнянні із фіксованою середньою вартістю, погодженою Мінекономіки 12 квітня, бензини за останній тиждень додали в ціні 23 коп. Що ж стосується дизеля, то він подорожчав аж на 1,01 грн. Тож «святкова» підвишка виявилася чималою.

«Грунтуючись на розрахунках компанії «Нафтогаз» ми визначили середню вартість дизельного пального ULSD10 ppm у сумі 33,66 гривень за 1 літр, а середню ціну автобензинів Gasoline 10 ppm – 29,55 гривень за літр», – повідомили у Міністерстві економіки.

Та встановлена середня ціна не включає націнки. На сьогоднішній день допустима націнка, яку можуть додавати автозаправні станції, становить 5 грн для всіх видів бензину. На дизельен пальне націнка трохи менша – 4,55 грн на літр. Таким чином максимальна ціна, яку українцям доведеться заплатити за літр пального на АЗС, становить 34,55 грн для бензинів й 38,21 грн для ДП.

Суттєве подорожчання незабаром чекає й на автомобільний газ. Експерти сходяться на думці, що на заправках його незабаром будуть продавати майже в одну ціну із бензинами А-92 та А-95. Наразі ж спеціалісти паливного ринку прогнозують вартість газу для автівок в Україні на рівні 34 грн за літр.

Та популярність цього виду палива серед автомобілістів точно не зменшиться. Адже через знищення великої кількості нафтобаз по всій Україні, знайти автогаз на заправках зараз стало значно простіше, ніж бензин А-92, А-95 чи дизель.