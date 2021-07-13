Более тысячи евро: кому в Украине платят такие деньги даже без образования

В украинском обществе давно утвердилось мнение, что достойный заработок – прямое следствие многолетнего усердного обучения. Но оказывается, что нынешние реалии противоречат этому утверждению.





В частности украинские сайты по поиску работы пестрят соблазнительными предложениями с зарплатой свыше 1 тыс. евро в месяц. Причем большинство таких вакансий не содержит никаких требований к образованию.

Например среди топовых вакансий популярного сайта work.ua есть предложения трудоустройства водителем, курьером и заведующим складом. За такую работу обычно предлагают до 35 тыс. грн.

Основные требования к сотруднику обычно следующие:

порядочность и ответственность;

хорошая физическая форма;

знание города;

опыт работы на аналогичной должности считается преимуществом.

В обязанности работника входит доставка груза и экспедирование. Сейчас больше всего таких вакансий предоставляют крупные курьерские компании, предприятия, занимающиеся доставкой воды, канцтоваров для офисов и т.п.

На схожую сумму дохода могут смело рассчитывать и прорабы. От них работодатель требует только права категории C, и хотя бы минимальный опыт работы в строительной сфере. Если же работник хорошо разбирается в своем ремесле – у него есть реальные шансы существенно увеличить свой доход.

Около 1 тыс. евро ежемесячно смогут зарабатывать и курьеры, владеющие собственным грузовым автомобилем. Доставка во времена пандемии стала невероятно популярной услугой. Но даже после снятия строгих ограничений, заказ товара «до дверей» все еще пользуется достаточно большим спросом.

Обязанности у таких курьеров следующие:

доставка небольших посылок, или товаров (весом до 10 кг);

свободный график доставки (просто ищете заказ с помощью специального приложения на смартфоне);

передвижения по «своему» району города (территория разделена между сотрудниками).

В целом же рабочие специальности в Украине сейчас чрезвычайно востребованы. Ответственных и надежных сотрудников ценят, да и платят им весьма неплохо. А вот специалисты с высшим образованием все чаще остаются без работы.