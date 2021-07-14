Всі українці отримають доступ до швидкого інтернету
Тепер глобальна мережа буде доступна навіть жителям найвіддаленіших сіл.
Проблема доступу до інтернету вже давно провела чітку межу між мешканцями великих міст та провінційних селищ. В той час як перші мають постійний якісний доступ до мережі інтернет, другим такий комфорт і не снився. Загалом близько 23% сільських жителів України взагалі не мають можливості з’єднання з інтернетом.
Та в уряді врешті вирішили змінити ситуацію, створивши рівні умови доступу до мережі для усіх громадян. Днями Кабінет міністрів України затвердив програму, що покликана забезпечити фіксоване підключення до мережі більш ніж 1 мільйону українців. Реалізувати амбітний план владні органи збираються до кінця 2022 року.
Хорошу новину широкому загалу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Адже авторство ініціативи «Доступ до інтернету в українських селах» належить саме цьому відомству. Причому програма інтернетизації є лише частиною великого плану міністерства на 2021-2022 роки щодо реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору.
Узгодили програму масового підключення інтернету під час засідання, на якому головував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Позатим даний проект має на меті виконання наступних завдань:
- під’єднати до оптоволоконної мережі інтернет не менше 6 тис. регіональних об’єктів соцінфраструктури;
- створити доступну та зручну у користуванні цифрову мережу для осіб з обмеженою дієздатністю та малозабезпечених категорій населення.
У Міністерстві цифрової трансформації також почали розробку окремого розділу у державному додатку «Дія.Безбар’єрність». Там буде міститися інформація щодо держпослуг, які є доступними в онлайн та офлайн форматах. За допомогою нової платформи можна буде легко дізнатися, куди звернутися з тою чи іншою проблемою, та які документи для цього потрібні.
Зокрема у міністерстві наголосили на важливості доступу до мережі не лише з огляду на можливість спілкування, але й для освітніх потреб та отримання громадянами цифрових послуг.
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