Всі українці отримають доступ до швидкого інтернету

Проблема доступу до інтернету вже давно провела чітку межу між мешканцями великих міст та провінційних селищ. В той час як перші мають постійний якісний доступ до мережі інтернет, другим такий комфорт і не снився. Загалом близько 23% сільських жителів України взагалі не мають можливості з’єднання з інтернетом.





Та в уряді врешті вирішили змінити ситуацію, створивши рівні умови доступу до мережі для усіх громадян. Днями Кабінет міністрів України затвердив програму, що покликана забезпечити фіксоване підключення до мережі більш ніж 1 мільйону українців. Реалізувати амбітний план владні органи збираються до кінця 2022 року.

Хорошу новину широкому загалу повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України. Адже авторство ініціативи «Доступ до інтернету в українських селах» належить саме цьому відомству. Причому програма інтернетизації є лише частиною великого плану міністерства на 2021-2022 роки щодо реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору.

Узгодили програму масового підключення інтернету під час засідання, на якому головував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Позатим даний проект має на меті виконання наступних завдань:

під’єднати до оптоволоконної мережі інтернет не менше 6 тис. регіональних об’єктів соцінфраструктури;

створити доступну та зручну у користуванні цифрову мережу для осіб з обмеженою дієздатністю та малозабезпечених категорій населення.

У Міністерстві цифрової трансформації також почали розробку окремого розділу у державному додатку «Дія.Безбар’єрність». Там буде міститися інформація щодо держпослуг, які є доступними в онлайн та офлайн форматах. За допомогою нової платформи можна буде легко дізнатися, куди звернутися з тою чи іншою проблемою, та які документи для цього потрібні.

Зокрема у міністерстві наголосили на важливості доступу до мережі не лише з огляду на можливість спілкування, але й для освітніх потреб та отримання громадянами цифрових послуг.