Виявлена копійка, за яку всім дають більше 150 000 гривень

Українські монети, випущені у перші роки незалежності, вже давно користуються популярністю у місцевих нумізматів та колекціонерів. Особливе ж місце на ринку антикварних монет займають грошові знаки малого номіналу, які були вилучені з обігу протягом останніх кількох років.





Великою популярністю серед знавців користуються наразі монети, викарбувані у 1992 році. Вони вважаються надзвичайно рідкісними та дорогими. До прикладу, за 25 копійок, викарбуваних в 1992 році, зараз готові плати по кілька тисяч гривень. А от комплект таких монет на одному з онлайн-аукціонів оцінили аж у 162 тисячі гривень.

Деякі справді унікальні екземпляри за своєю вартістю переходять межу навіть у 1 тис. доларів. Такі висновки можна зробити переглянувши останні лоти на українських інтернет-аукціонах та ставки на них.

Рекордні цінові пропозиції зазвичай отримують власники монет, випущених в обмеженій кількості, а також бракованих екземплярів. Один з таких грошових знаків номіналом 25 копійок нещодавно оцінили у 28 тис. грн тільки через те, що у процесі його карбування інструмент трохи змістився убік. Ось така невеличка помилка у кількасот разів збільшила вартість монети.

Якщо ж ви виявилися щасливим власником кількох десятків монет номіналом 25 копійок, зможете легко збагатитися на понад 150 тисяч гривень. Та вигідно продати можна й низку інших «дрібних» заповітного 1992 року. Нещодавно на одному із аукціонів пішли з молотка 30 монет номіналом 25, 50 та навіть 10 копійок. Переможна ставка склала 50 тис. грн.

Звісно не кожен пересічний громадянин, що знайшов у себе такі цінні копійки, зможе одразу ж визначити їх реальну вартість. Звернутися за допомогою можна на форуми для нумізматів та профільні сайти. Там вам неодмінно порадять, у яку суму оцінити ваш «скарб», або одразу ж зроблять пропозицію щодо придбання.