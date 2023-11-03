В Кабміні визначились з курсом долара до гривні на 2024 рік

Кабінет міністрів України завершив роботу над державним бюджетом на 2024 рік і направив його до Верховної Ради. Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат від партії “Голос”, який також детально описав поправки, внесені до нього з моменту подання першого варіанту.

У бюджеті на 2023 рік помітні такі коригування:

Прогнозований обмінний курс гривні на кінець року встановлено на рівні 38,6 грн за долар США, що є переглядом попереднього прогнозу на рівні 40,2 грн за долар.

Очікуване зростання реального ВВП у 2023 році підвищено до +5%, що є значним зростанням порівняно з попереднім прогнозом +2,8%.

Інфляційні очікування щодо споживчих цін були знижені вдвічі, тепер вони зросли на 7,1% з грудня до грудня, порівняно з початковим прогнозом на рівні 14,7%.

Забігаючи наперед до 2024 року:

Прогнозована споживча інфляція була перерахована до 9,7%, знизившись з очікуваних 10,8%.

Середній обмінний курс долара США тепер очікується на рівні 40,7 грн, що дещо нижче за попередній прогноз 41,4 грн.

Потреби у зовнішньому фінансуванні було зменшено на $1,9 млрд з $42,9 млрд у першому проекті до $41 млрд.

Дефіцит державного бюджету зменшено на $0,5 млрд (22,1 млрд грн), що збалансовано еквівалентним збільшенням прогнозу доходів (22,2 млрд грн).

Важливо зазначити, що бюджет не фіксує обмінний курс, а надає прогноз, який використовується для планування доходів, запозичень та певних видатків.

Бюджет 2024 року також включає положення законопроекту про “військовий податок на доходи фізичних осіб”. Як пояснив Железняк, його ухвалення, яке вже вийшло за межі етапу внесення поправок, одночасно введе в дію зміни, що стосуються розподілу військового збору та відрахувань до дорожнього фонду до загального бюджету.

Незважаючи на те, що парламент схвалив скорочення витрат на телевізійні серіали на 445 мільйонів гривень, ці кошти залишаються в повному обсязі виділеними в поточній версії бюджету. Всупереч рішенню парламенту, який передбачав спрямувати ці кошти на реабілітацію поранених солдатів, виділений бюджет на серіали залишився недоторканим.

Проект бюджету запланований до розгляду в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету на суботу, 4 листопада. Железняк очікує, що наступного тижня, найімовірніше 8 листопада, парламент у повному складі проголосує за бюджет.