У Xiaomi розповіли коли вийде MIUI 13

Один з керівників компанії опублікував в соціальній мережі Weibo пост, який можна вважати офіційним підтвердженням швидкого анонсу нової версії оболонки для смартфонів Xiaomi. А кількома днями раніше, в мережі з’явилася нова версія програми «Безпека», в яку були додані декілька нових функцій, з них ми мабуть і почнемо.





По-перше, у нас складається чітке відчуття, що на презентації MIUI 13, основна увага буде приділена саме безпеці. Судіть самі:

Оновлення цього системного застосування виходять мало не кожен день

Жоден з додатків MIUI не отримує так багато змін останнім часом

Навколо «Безпеки» будується ціла система всередині системи, замінюючи звичний “комбайн”.

В останньому оновленні було додано нове налаштування – «Захист Sim-карти» сенс якого описувати ми не станемо, так як все гранично ясно з опису на знімку екрана. Так само (і це дійсно важливо), був доданий новий пункт в дозволу додатків – «Доступ до номера». Завдяки йому користувач зможе вибирати, які програми можуть отримувати доступ до номера телефону.

Але найбільш довгоочікуваною зміною (на нашу думку) стало перероблене меню автоматичних дій, яке давно потребувало редизайну і покращення.

Встановлювати нову версію «Безпеки» на стабільні прошивки має сенс хіба що через доопрацьований віджет, робота якого була вдосконалена, а зовнішній вигляд злегка перероблений.

Решта перерахованих змін поки недоступні.

Своїм повідомленням в Weibo, шановний Da Li (один з топ-менеджерів компанії) ясно дав зрозуміти, що презентація нової версії оболонки відбудеться в серпні цього року.

Крім цього, був опублікований логотип тринадцятої версії, який особисто у нас викликав подив.

По-перше, скріншоти такої якості невластиві для офіційних джерел, а по-друге, вам не здається, що спадковість стилю (якщо можна так сказати) зовсім відсутня?

У будь-якому випадку чекати залишилося недовго і як тільки з’явиться більше інформації, ми одразу дамо вам знати.