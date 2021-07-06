Снимаются тысячами: клиенты «ПриватБанка» напуганы активностью на своих карточках

Украинцы массово жалуются в ПриватБанк за нелегальное снятие средств с их счетов. Ограбление клиентов происходит крайне необычным способом. Деньги снимают с карточек в качестве оплаты по категории «развлечения». Но жертвы аферы утверждают, что никакими услугами такого типа не пользовались.





Больше того, в момент снятия денег со счета пользователям даже не приходит СМС для верификации транзакции. Обычно за оплату услуг, состоявшуюся без вашего ведома, деньги на карту можно вернуть. В ПриватБанке существует соответствующая процедура. Но этот способ практически не действует в случае оплаты развлечений, или онлайн-игр.

В банке пока утверждают, что каждый случай обмана клиента является уникальным, и требует индивидуального подхода. Однако отсутствие процедуры подтверждения снятия средств является общей чертой для всех совершенных до настоящего времени мошенничеств. Интересно также, что клиенты других украинских банков не подавали жалоб на такого типа кражи. То есть схему пока применяют только к клиентам ПриватБанка.

На сегодня у руководства банка есть две основные версии о способе, с помощью которого грабят их клиентов. Первой из них являются собственно онлайн-игры. Ведь в таких приложениях часто требуется привязка карты к аккаунту. Однажды выполнив такуюпроцедуру, вы можете больше и не получать СМС с кодом для подтверждения оплаты. Программа будет автоматически снимать средства с вашей карты.

Еще один вероятный вариант – похищение данных карты в процессе обслуживания. Ведь списать деньги с карты без подтверждения можно зная ее номер и CVV код. Все это может легко увидеть официант, которому вы даете вашу карточку для оплаты счета, или даже кассир супермаркета. Подсмотреть нужные цифры, или поднести карту клиента к камере – совсем не сложно. Таким образом можно ничего не подозревая стать жертвой профессиональной мошеннической аферы.