Украинские мобильные операторы решили улучшить тарифы для своих клиентов

Украинские мобильные операторы уже совсем скоро смогут порадовать своих клиентов хорошими новостями. Ведь роуминг между странами Восточного партнерства со дня на день начнет дешеветь. Всего же в течение ближайших 5 лет телефонные разговоры с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией и Молдовой подешевеют почти на 90%.





Такие возможности украинским абонентам предоставит Соглашение о региональном роуминге. Данный документ будет подписан еще в текущем году. А уже в 2022 году он начнет действовать на территории всех стран Восточного партнерства, в число которых входит и Украина.

Соглашение будет во многих аспектах следовать образцу аналогичного договора, действующего в Евросоюзе – «Роуминг как дома». По мнению экспертов, такая инициатива непременно будет способствовать улучшению качества связи и снижению его цены. Соответственно возрастет и количество клиентов, ведь люди охотно будут пользоваться удобным и бюджетным сервисом. К тому же в Еврокомиссии считают, что такая сделка станет первым шагом к созданию роумингового пространства между Евросоюзом и Восточными странами-партнерами.

А что же думают о возможных изменениях в расценках украинские мобильные операторы? В lifecell отметили, что Соглашение о региональном роуминге конечно улучшит условия пользования сетью для абонентов. Однако есть в нем и некоторые просчеты.

Сейчас существует существенный дисбаланс между стоимостью звонков украинских абонентов на номера операторов стран партнерства и обратной процедурой. То есть 1 мин связи с абонентом, которого обслуживает например молдавский оператор, обойдется примерно в 30 евроцентов. А звонок из Молдовы в Украину – не более 10 евроцентов. Такое ограничение на стоимость входящих звонков установила Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации Украины.

Отечественный мобильный оператор считает, что такая разница в ценах никак не сглаживается Соглашением о региональном роуминге. Поэтому в lifecell с нетерпением ждут воплощения в жизнь закона «Об электронных коммуникациях» уже 1 января следующего года. Данный документ снимет ограничения по установлению цен на входящие звонки украинских операторов. Таким образом удастся сбалансировать стоимость международных разговоров и договориться о лучших условиях для отечественных абонентов.