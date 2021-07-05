В два раза і більше: в Україні може різко подорожчати інтернет

Українські урядовці мають намір зобов’язати інтернет-провайдерів гарантувати своїм клієнтам певні, встановлені законом, параметри швидкості. Про це стало відомо завдяки нардепу Олександру Федієнку, що за сумісництвом обіймає посаду заступника очільника цифрового комітету Верховної Ради.





Суть ідеї полягає у тому, щоб провайдери, в процесі укладання договору із клієнтом, прописували у ньому діапазон швидкостей, які клієнт гарантовано отримає за свої гроші. За порушення ж таких умов надання сервісу до провайдерів застосовуватимуть певні санкції.

Швидкість чи комфорт?

Ідея одразу ж викликала чимало суперечок. Зокрема сам Олександр Федієнко виступає проти такого нововведення. Адже питання щодо швидкості інтернету, на його думку, повинні вирішуватися безпосередньо між надавачем послуг та його клієнтом.

До того ж як колишній голова Інтернет асоціації України, він підкреслив важливість саме комфорту користування мережею, а не самої лише швидкості. А тут вже вирышальну роль відіграє платформа, до якої хоче отримати доступ користувач. Адже зручність доступу до YouTube, чи Netflix не завжди залежить від зусиль провайдера. На перешкоді може стати безліч факторів, як наприклад завантаженість серверів, на яких розташовані популярні інтернет-ресурси. А це означає, що гарантувати швидкість провайдер може лише у межах власної мережі.

Своєю чергою висловилася на тему нових вимог до інтернет-компаній Тетяна Попова, очільник ради асоціації «Телекомунікаційна палата України». Вона також не підтримала ідею щодо регулювання швидкості інтернету. Експерт зауважила: «Мережа Інтернет – середовище, у якому неможливо гарантувати заздалегідь конкретні параметри доставки інформації. Якщо ж застосовувати SLA, тобто договір з уточненням рівня послуг, — звичайні клієнти будуть прирівнюватися до комерційних. Відповідно ціна на інтернет зросте у кілька разів».

Чи варто карати провайдерів?

Також Тетяна Попова виступає проти покарань для надавачів інтернет-послуг у разі невиконання швидкісних вимог. На її думку, українські провайдери самі зацікавлені у покращенні власного сервісу через велику кількість конкурентів на ринку. Отож не варто вдаватися до таких жорстких методів впливу.

Поки депутати сперечаються, декотрі провайдери вже почали вказувати у своїх договорах гарантовані швидкісні діапазони. Таким чином вони виокремлюють себе на тлі конкурентів, намагаючись отримати певну перевагу. Та в разі погодження у Раді нового правила щодо контролю швидкості, ціни в офіційних провайдерів неодмінно зростуть, причому суттєво.