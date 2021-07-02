ТОП найгірших водіїв серед знаків зодіаку – будьте обережні на дорозі

Експерт-астролог назвав чотирьох представників знаків зодіаку, які поводяться за кермом гірше інших. Деякі надмірно запальні, інші люблять ризикувати, проте всім цим людям слід бути подвійно більш обережними на дорозі.





Кому з знаків зодіаку за кермо краще не сідати

Дану інформацію надала Франческа Одрі, популярний астролог і власник ютуб-каналу. Вона «затаврувала» чотири знака зодіаку – Риб, Тельців, Близнюків і Овнів. Всі ці знаки відрізняються запальним характером, а також деякими особливостями, які роблять їх ненадійними водіями.

Риби. Основна особливість представників даного знаку зодіаку – доброта і звичка довіряти людям. Це робить таких людей дуже непідготовленими до ситуацій, які відбуваються на дорозі. Однак є і позитивна сторона – через позитивний характер Риби майже завжди знаходять людей, які допомагають їм вирішити проблеми, виникаючі через їх довірливість. Близнюки. Даний тип людей відрізняється запальністю і хаотичністю. Вони нетерплячі, люблять зриватися на інших в складних ситуаціях на дорозі, а також вважають, що їм всі винні. Тому після попадання в аварію Близнюки починають обдзвонювати всіх своїх знайомих з проханням допомогти, при цьому сильно сердячись на тих, хто їм відмовляє. Тельці. З Тельців виходять хороші водії через їх скрупульозність і контроль емоцій, проте є зворотна сторона медалі – дані люди дуже критичні до оточуючих і вважають, що якщо вони все роблять правильно, то і інші повинні. Тому якщо вони бачать порушення правил дорожнього руху, то можуть помститися порушнику. Та що там говорити – вони мстять навіть тим, хто веде себе некультурно в потоці машин. Овни. Овни люблять все планувати і дуже засмучуються, коли щось йде не за задумом. Тому в дорозі вони вибирають найкоротші шляхи, розраховуючи все до дрібниць, проте якщо в цьому плані зустрічаються вади, наприклад – пробки, вони сильно засмучуються і можуть спробувати «випустити пар», що часто обертається дорожньо-транспортними пригодами.

Одрі радить – тримайте себе в руках, коли ви знаходитесь на дорозі, і будьте спокійні.