Українців чекають нові тарифи на газ вже з 1 липня

Вже за кілька днів газопостачальна компанія «Нафтогаз України» презентує свій новий тарифний план для населення. Таку інформацію оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Facebook Максим Бєлявський, керівник напрямку інтегрованих комунікацій компанії.





Про новий тариф поки відомо небагато. Основною його перевагою стане можливість рівномірної оплати. Даний тариф буде сезонним, отож можна припустити, що ціни за газ у ньому будуть стабільними принаймні у межах одного сезону.

Наразі ж найпопулярнішим тарифним планом компанії «Нафтогаз України» є річний пакет під назвою «Фіксований». Така система оплати автоматично встановлюється для усіх нових клієнтів, як що вони не обрали для себе інший тарифний план. У пакеті «Фіксований» вартість блакитного палива складає 7,96 грн за 1 куб. м. Ціна є стабільною протягом року та не змінюється через коливання на ринку.

Також у клієнтів національної газової компанії є можливість самостійно обрати для себе оплату за тарифом «Місячний». У цьому пакеті зміна вартості газу може відбуватися ледь не щомісяця. Оскільки ситуація на європейському газовому ринку наразі є нестабільною й ціна ресурсу постійно зростає, цей тарифний план сильно програє у вигоді річному пакету «Фіксований».

Натомість нова сезонна пропозиція оплати за газ вочевидь стане проміжною версією між пакетами «Фіксований» та «Місячний». На неї зголосяться клієнти, які з певних причин вирішили не «заморожувати» свій газовий тариф на досить довгий строк у 12 місяців. Та, водночас, не згодні переплачувати за енергоресурс кожного разу, коли змінюється його ціна на світовому ринку.

Варто також зауважити, що компанія «Нафтогаз» стає все популярнішою серед українців та швидкими темпами розширює свою клієнтську базу. Наразі послугами газопостачальника користується близько 1 мільйона домогосподарств. А до 2025 року керівництво компанії планує збільшити число користувачів до 2,8 мільйона домівок.