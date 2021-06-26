Всього 50 доларів: Google показала зовнішність майбутнього найдешевшого в світі смартфона

Індійська компанія Reliance Jio Infocomm Limited (Jio), що є найбільшим стільниковим оператором в країні і третім найбільшим в світових масштабах, об’єдналася з американським гігантом Google для того, щоб створити найдешевший в світі смартфон.





Гаджет під назвою JioPhone Next повинен надійти в продаж 10 вересня по смішній ціні всього в 50 доларів. Про характеристики майбутнього пристрою невідомо зовсім нічого, але зате у нас вже є його офіційні зображення. Також виробник згадав про цікаву функцію новинки – вбудованого безпосередньо в операційну систему перекладача.

Гаджет вміє автоматично переводити будь-який текст на екрані смартфона, незалежно від того, чи перебуваєте ви в цей момент в браузері, додатку або грі. Також заявлено наявність сучасної камери з підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR, яка вміє робити якісні знімки, в тому числі в умовах недостатньої освітленості. Тим часом Tecno представила незвичайний смартфон Phantom X.