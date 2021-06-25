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В десятки раз: ПриватБанк поднял цену за услугу, которой пользуются все клиенты

Сколько же теперь придется платить за приобретение товаров через Приват24.

25.06.2021
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На днях ПриватБанк объявил об увеличении комиссии за покупку товаров и оплату услуг через приложение Приват24. Отныне осуществляя указанную операцию при помощи мобильного банкинга клиент теряет не 1 гривну, как это было раньше, а 0,5% от выплачиваемой суммы.


Сейчас инновация еще не коснулась всех украинских городов. Комиссию в сумме 0,5% пока платят только жители Киевской, Луганской, Донецкой, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областей. Но уже до конца текущего года новые правила будут действовать на всей территории Украины.

«Предыдущий тариф был своего рода акционным предложением от банка», – комментирует ситуацию пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. «Мы считаем, что данный тариф будет достаточно доступным для клиентов и конкурентоспособным, по сравнению с условиями других банков. И все же мы будем внимательно следить за ситуацией на рынке и реакцией клиентов », – отметил господин Серга.

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Важно, что данная комиссия не касается операции перевода средств между счетами, а только взаиморасчетов с субъектами бизнеса в процессе приобретения у них товаров или услуг. Поэтому осуществляя перевод на карточку физического лица, не стоит волноваться – комиссия за эту транзакцию в ПриватБанке не изменилась.

Также с 1 июня 2021 года государственное финучреждение прекратило начисление процентов на средства, находящиеся на карте «Универсальная». Речь конечно же идет о собственных средствах, а не о кредитном лимите. Ранее начисление проводилось по 4% ставке. Но банк решил отменить данную услугу и взамен предложить клиентам попробовать депозитные программы.

Что касается нововведенных правил, ПриватБанк предполагает, что комиссия в процентах может оказаться гораздо более выгодной для пользователей. Ведь не зря многие банки уже давно пользуются именно такой системой. Да и для самих банков фиксированная ставка комиссии не слишком выгодна.

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25.06.2021
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