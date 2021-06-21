Названы знаки зодиака, которых до конца недели будет преследовать невезение

На этой неделе не все знаки зодиака будут пользоваться благосклонностью звезд и планет. Весы могут понести серьезные материальные убытки, Львы будут подвергаться грусти и апатии, а Тельцы могут даже рискнуть жизнью.





К чему же стоит готовиться знакам зодиака, оказавшимся в зоне риска?

Телец

Представителям этого знака астрологи рекомендуют быть осторожнее в поездках. Ведь в дороге их могут ожидать не только мелкие неприятности, но и опасные для жизни обстоятельства.

В первую очередь будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Дальние же путешествия лучше отложить до следующей недели.

Лев

Даже если вы гордитесь своим стабильным жизненным статусом, ежедневная трудовая рутина все же может надоесть. На этой неделе вы почувствуете сполна усталость от своих привычных действий и обязанностей.

Постарайтесь не впадать в апатию. Все это временно. Вскоре звезды снова подарят вам бодрость и вдохновение. А пока просто попробуйте радоваться тому, что вас окружает.

Дева

Представители этого знака будут в период с 21 по 27 июня чрезвычайно уязвимыми к критике. Вас будет ранить в самое сердце даже неоднозначный взгляд прохожего.

Не теряйте веры в себя. Только вам известно, в чем секрет вашего успеха. А критика – лишь способ еще больше вырасти над собой.

Весы

На этой неделе вас могут постигнуть все «33 несчастья». Это будут преимущественно незначительные мелочи и поломки. Но и такие вещи способны не на шутку испортить жизнь. К тому же и средств в ближайшие дни вам будет критически не хватать.

Не теряйте присутствия духа. Все пройдет. Думайте о действительно значимых для вас ценностях, и не волнуйтесь о досадных мелочах. Для того, чтобы успокоить расшатанные нервы, астрологи рекомендуют Весам прибегнуть к медитации. Это лучший способ достичь гармонии с собой и миром.