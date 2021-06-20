Ціна на газ в 15 гривень: чого чекати в українцям вже в цьому році

Експерти вважають, що вже незабаром цінова політика природного газу зміниться, і навряд чи сподобається українському споживачеві. Справа в тому, що в червні Верховна Рада розглянула та прийняла законопроєкт, що стосується списання заборгованостей за споживання газу для підприємств водоканалу та тепломереж. За словами авторів законопроєкту, сума заборгованості складає близько 100 млрд грн.





Таке рішення навряд чи зможе виправити проблему, а навіть навпаки: ціна на споживання може бути збільшена для населення на 50%. В результаті суттєвого здорожчання споживачі не будуть мати можливості оплачувати послуги з постачання газу в повному обсязі, а підприємства накопичать ще більші суми заборгованостей перед державою.

За словами О. Попенка, голови комітету з питань ЖКГ, ціна на газ однозначно буде збільшуватись вже в цьому році від тридцяти до 50 %, особливо в період опалювального сезону. В подальшому населення буде отримувати платіжки, які невзмозі повністю оплачувати.

Чому постійно формуються заборгованості?

В першу чергу, величезний вплив має нераціональна законодавча база. Окрім того, політика тарифів, яку утверджували представники державних підприємств, не завжди є правомірною. Оплата послуг теплопостачання та газопостачання стає дедалі важчою процедурою для пересічного громадянина, тому тарифікацію слід переглядати.

Яке рішення пропонується?

О. Попенко пропонує, перш за все, не списувати заборгованості в повному обсязі. Найбільш розумним рішенням стане заморожування: це допоможе з’ясувати природу боргів та знайти ефективний підхід до їх зменшення. Окрім того, модернізація підприємств також дозволить підвищити ефективність роботи та оптимізувати постачання послуг населенню.