Какие бывают реле и таймеры времени

Реле времени и таймеры используются для временного программирования процессов с целью установления автоматической задержки времени срабатывания определенного электрического устройства или реализации конкретного алгоритма работы для выбранной системы. Реле времени и таймеры широко используются в производстве, в быту, в частности в системе «умный дом», и других цепях управления. В отличие от реле, таймеры времени LEMANSO имеют также встроенный календарь, что позволяет программировать управлением процессами в дневном, недельном и месячном циклах и их комбинациями.

Принцип действия реле времени

Реле времени своими контактами коммутирует электрическую цепь в зависимости от определенного промежутка времени. Установка времени и временных интервалов происходит соответствующими переключателями на панели реле или программируется определенными средствами, в зависимости от конструкции отдельной модели. В заданных точках времени реле замыкает или размыкает цепь, автоматически управляя процессом.

Классификация таймеров времени

По конструкции современные реле и таймеры времени бывают двух типов:

Моноблочные. Функционально отдельное универсальное устройство, которое устанавливается в различных системах, и крепится на панелях или на DIN-рейке в электрическом щитке. Такой тип реле может иметь также собственный источник питания. Используются как на производстве, так и на общественных объектах, и в быту.

Встраиваемые. Не имеют своего источника питания и корпуса, полностью встраиваются в более сложные устройства и системы. Как правило, используются на производственных предприятиях.

По исполнению сейчас наиболее распространены следующие виды часовых устройств:

Электромеханические. Настройка времени и переключение контактов происходит с помощью механических переключателей.

Электронные. Временные точки и промежутки срабатывания устанавливаются путем программирования микропроцессора, в том числе через радиоканал и сеть Интернет. Кварцевый генератор таких реле обеспечивает высокую стабильность и точность отсчета времени.

По функциональным возможностям существуют следующие разновидности:

Одно и многоканальные. Управление одной или многими электрическими цепями.

По временным промежуткам. Установка секундных, минутных, часовых, суточных, годовых интервалов или их различных комбинаций.

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