Треба знати кожному: умови і ціни на найпопулярніших курортах України

Сезон відпусток в Україні продовжується. Не зважаючи на те, що погодні умови першої половини червня не надто сприяли пляжному відпочинку, чимало наших співвітчизників вже встигли оцінити умови на вітчизняних курортах.





Наразі загальне враження дуже позитивне. Перші туристи особливо відзначили чистоту моря та пляжної зони, а також доволі помірні ціни. До того ж чимало відпочивальників зауважили, що ціни з минулого року майже не змінилися.

За актуальними даними Міністерства культури України, більшість громадян планує свій відпочинок провести саме на вітчизняних курортах. Пляжний сезон на узбережжі Чорного та Азовського морів розпочався цьогоріч навіть раніше, ніж у 2020-му. Судячи з усього люди вже звикли до карантину та вже менш насторожено ставляться до подорожей.

На думку Ігоря Голубахи, очільника Всеукраїнської асоціації туроператорів, туристи із сусідніх країн до України цього літа навряд завітають. Та очікуваний рівень внутрішнього туризму цілком компенсує дефіцит відпочивальників із Росії, Білорусі, чи Молдови.

Тим часом українські морські курорти значно підвищили рівень сервісу.

Цьогоріч пляжі Арабатської Стрілки були відзначені «блакитним прапором» за відповідність вимогам Євросоюзу. В Одесі туристи зможуть не лише відпочити біля моря, а й насолодитися екскурсіями на будь-який смак. У Бердянську ж нещодавно запрацював ще один аквапарк.

Станом на сьогодні відпочивальників на українських пляжних курортах поки небагато. Це пов’язано насамперед із погодою – вода у морі все ще досить холодна. Та експерти в галузі туризму цього літа очікують від співвітчизників спонтанного відпочинку: люди плануватимуть відпуску в останній момент або ж приїжджатимуть лише на вікенди.

Популярністю у сезоні 2021 року користуватимуться такі вітчизняні курорти, як Залізний Порт, Коблево, Затока та Бердянськ. Ціни на цих курортах оптимальні для наших громадян і становлять приблизно 800–1200 грн за номер. Натомість в Одесі ціни на житло у порівнянні із минулим роком зросли майже на 15%.