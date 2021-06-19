Лікар назвав небезпечні хвороби, які можна виявити по очах

Лікар Олександр М’ясников розповів про те, в яких випадках по очах людини можна визначити наявність певного захворювання.





За словами лікаря , по очах можна багато чого зрозуміти про стан організму. Зокрема, запалі очі можуть натякати на зневоднення, а жовтий колір – на гепатит А. Крім іншого при наявності приспущеного або закриваючогося повіка мають місце бути проблеми з черепними нервами.

Ще одним симптомом, на який варто звернути увагу, є утворення кілець міді на оці. М’ясников зазначив, що таким чином може проявлятися хвороба Вільсона-Коновалова.

“Це зазвичай підлітки. По-перше, у них з’являються психози, вони стають емоційно нестабільними, грубими, агресивними, погано вчаться ” , – поділився лікар.

Крім іншого наявність незвичайної плями в оці є характерним для меланоми – раку шкіри – проявом.