Киевстар запустил новый вид 4G в ряде городов Украины

Популярный украинский оператор мобильной связи «Киевстар» запустил суперскоростной интернет 4G еще в ряде регионов Украины. В частности, в апреле и мае было подключено к услуге несколько областей: Житомирскую, Винницкую, Полтавскую, Николаевскую, Днипропетровскую и Мариуполь.





По словам руководителя направления планирования и развития сетей компании «Киевстар» Василия Пантова, проект LTE900 поспособствовал расширению возможностей клиентов оператора даже в маленьких и отдаленных городах. Немало областей Украины за последний год получили скоростной интернет 4G, а цифровая пропасть между большими и малыми населенными пунктами неуклонно уменьшается.

Проект LTE900, который является основной движущей силой для развития 4G, имеет большие и долгосрочные перспективы. В рамках LTE900 компания «Киевстар» планирует еще несколько лет подряд улучшать и расширять границы своей сети 4G-интернета, не забывая даже об отдаленных уголках нашей страны.

Сегодня оператор уже может сделать выводы, что благодаря использованию частот 900 МГц значительно улучшилась мощность сигнала в помещениях. Ведь среди преимуществ этой частоты, кроме радиуса охвата, еще и возможность лучше проникать через стены домов. А на это способны только низкочастотные сигналы. Поэтому, благодаря новой технологии, трафик 4G у «Киевстар» вырос как минимум на 7%.

Сейчас 4G-сеть оператора охватывает около 15 тыс. населенных пунктов Украины, что соответствует 87% всего населения страны.