Украинцы теперь могут по-новому снимать деньги с кредиток

Недавно Кабинет министров Украины увеличил перечень предпринимателей, которые уполномочены выдавать клиентам наличные с их электронных платежных средств, в том числе и банковских карточек.





Возможность снять деньги при расчете на кассе появилась в Украине почти год назад. Однако ранее такую услугу могли оказывать только предприниматели, обладавшие регистратором расчетных операций (РРО) традиционного образца. А это довольно дорогой кассовый аппарат, оснащенный компьютером.

По актуальным же условиями выдавать наличные на кассе сможет любой ФЛП, располагающий терминалом и программным РРО, установленным на смартфон. Казалось бы, такая услуга чрезвычайно выгодна, ведь уменьшит затраты на инкассацию наличности для бизнесменов, да и клиентам не повредит. Однако не все так просто.

Требования к предпринимателям касательно выдачи наличных

Согласно постановлению Кабмина, для выдачи наличных в процессе оплаты покупок предпринимателю нужна только специальная программа и терминал. Но далеко не все терминалы поддерживают такую услугу.

К тому же, для выдачи наличных бизнесмен должен получить согласие от банка, обслуживающего его терминал. То же самое касается и клиента. Банковское учреждение, карточкой которого располагает покупатель, должна дать разрешение на такой способ снятия наличных.

Действительно ли выгодно снятие наличных «на кассе»

На самом деле выгода выдачи наличных «на кассе» для предпринимателей не так уж ощутима. Ведь банки также не пускают возможности заработать на такой транзакции. Финучреждения могут устанавливать ограничения на тип карты, пригодной для снятия наличных, лимитировать сумму и устанавливать комиссию на транзакцию.

Сейчас такие ограничения уже установили ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль. Их клиенты смогут получить лишь 500 грн наличных за одну покупку. Комиссию с владельца карточки за такую операцию не снимают. Получить «кэш» таким образом можно с карточек Mastercard, “Простор” и Visa.

Не исключено, что предприниматели смогут устанавливать свою дополнительную комиссию, снимая наличные с карточки клиента. Но даже в этом случае операция будет выгодна лишь крупным торговым сетям со значительным оборотом.

Где можно снять наличные

На данный момент снять наличные с банковских карточек можно в более чем 200 тысячах магазинов, АЗС и аптек. И все же наибольшей популярностью услуга пользуется в сетевых торговых точках, как например WOG, Varus, или «Сильпо».

Предоставляют услугу снятия наличных и почтовые службы. Правда, «Новая почта» взимает собственную комиссию – 2%, и оплату за обслуживание – еще 20 грн. “Укрпочта” комиссию с клиента не берет, однако выдает только ограниченное количество наличных – от 50 грн до 15 тысяч.