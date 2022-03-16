Пенсии смогли получить чуть больше 50% украинских пенсионеров

Несмотря на военное положение, отечественным пенсионерам продолжают регулярно начислять пенсионные выплаты. Правда, из-за активных боевых действий в некоторых регионах страны доставлять выплаты пенсионерам стало крайне сложно. Но работники государственной Укрпочты делают все возможное, чтобы старики не остались без пенсии в такое трудное время.





По последним данным до 13 марта удалось выплатить пенсии более чем половине украинских пенсионеров. В общей сложности старики получили почти 5,5 млрд. грн.

Сотрудники почты пытаются доставлять деньги на выплату пенсий даже в регионы, постоянно находящиеся под артиллерийскими обстрелами. В частности, в Николаевской области свои средства уже получили 45% пенсионеров, в Харьковской области – 20%, в Херсонской – 14%, а в Сумской – около 12% пожилых граждан.

В относительно спокойных регионах страны свои выплаты смогли получить почти все местные пенсионеры. Самый высокий показатель в Кировоградской области – около 90%. В Донецкой области пенсии получили 85% украинцев пожилого возраста. В Ровенской области было выплачено государственное содержание почти 78% стариков, а в Черкасской, Винницкой и Черниговской областях – более 75% пенсионеров.

Часть выплат не удается доставить адресатам в связи с их переездом. Однако для вынужденно перемещенных лиц Укрпочта в сотрудничестве с Пенсионным фондом Украины придумали другой способ перечисления пенсий. Чтобы получить свою пенсию, гражданин должен:

позвонить в Пенсионный фонд или Укрпочту;

сообщить о необходимости получения выплаты по другому адресу, предоставить адрес своего фактического местонахождения и персональные данные оператору.

Услугой получения пенсии по временному адресу уже воспользовалось более 11 тыс. украинских пенсионеров.

Напомним, что с 1 марта в Украине была проведена анонсированная еще в феврале индексация пенсий. Выполнить свое обещание и увеличить сумму выплат гражданам Пенсионному фонду не помешала даже война. Надбавку получили более 10 млн. пожилых граждан.

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