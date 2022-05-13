Цифри вражають: на скільки здорожчає бензин вже в другій половині травня

Міністерство економіки України незабаром в черговий раз підніме вартість бензину. Вже в середині травня ціна бензину може стрибнути вгору аж на 2 грн. Тим часом дизель навіть трохи здешевшає, приблизно на 32 коп.





Такий прогноз щодо вартості пального в другій половині травня дали аналітики Консалтингової групи «А-95». На їх думку Кабмін вже за тиждень зафіксує ціну бензину на рівні 33,36 грн, а на ДП – 35,31 грн за літр.

Якщо додати до цих ставок максимальну націнку, яка для бензину зараз становить 6,5 грн, а для дизелю – 7 грн, то вартість пального на заправках буде доходити до 39,86 грн та 42,31 грн за літр. До слова, націнку на пальне для АЗС уряд також нещодавно підвищив майже на третину.

Окрема історія з преміальним пальним, адже максимальна націнка на нього за законом не може перевищувати 5%. Тож елітний бензин А-95 на АЗС вартуватиме близько 41,85 грн, а дизпальне – 44,42 грн за літр.

Нагадаємо, що цього місяця в Мінекономіки вже підвищувало вартість пального. Зокрема 6 травня ціна бензинів підскочила до 31,19 грн/л, а ДП – до 35,63 грн/л. Та деякі АЗС, не зважаючи на рекомендації влади, встановлювали власні ціни, які часом перевищували навіть 50 грн за літр.

Головною причиною безперервного підвищення цін на пальне в Україні зараз є його дефіцит. Проблеми з бензином та дизелем стали наслідком обстрілу низки українських нафтобаз та нафтопереробних заводів російськими окупантами. Особливо на стан справ з паливом вплинула атака рашистів на найбільший в Україні Кременчуцький НПЗ.

У своєму зверненні від 11 травня президент України Володимир Зеленський зазначив, що питання постачання пального в країну вже вирішується. Він пообіцяв українцям, незабаром пального на АЗС стане вдосталь, а ціни на нього суттєво знизяться.