Сотовый оператор «Vodafone» запустил незаменимую услугу, о которой все очень давно мечтали

Украинцы, пользующихся услугами компании «Водафон», получат потрясающий подарок. Проще говоря, сотовый оператор запустил незаменимую услугу, о которой все давно мечтали. А именно: оператор расширил возможности сервиса Video PASS.





Несколько подробностей

Еще первого июня этого года известная компания по предоставлению услуг мобильной связи добавила в службу Video PASS несколько музыкальных сервисов. То есть, пользователь с помощью Video PASS может запустить такие приложения, как Apple Music, Shazam, YouTube Music, SoundCloud, Spotify и Deezer.

Также эти сервисы не используют трафик мобильного интернета в рамках функционирования этого сервиса. Выражаясь простым языком, имеющиеся гигабайты останутся нетронутыми. Также не нужно платить дополнительно за интернет при использовании вышеназванных приложений от Apple Music в Shazam.

Процедура активации сервиса Video Pass очень проста. Для этого нужно ввести на смартфоне комбинацию символов *313*1# и нажать на кнопку вызова на устройстве. Также есть другой способ подключения интерактивной услуги – надо войти в приложение My Vodafone, в меню «Услуги» выбрать Video PASS и кликнуть по клавише «Подключить».

Как видим,«Водафон» также постоянно совершенствует свои услуги для нужд клиентов. Такой и стала возможность пользоваться вышеперечисленными сервисами через Video PASS, не тратя предоставлены компанией гигабайты интернет-трафика.

Ранее стало известно, что фирма Vodafone оформила рейтинг используемых мессенджеров и социальных сетей в населенных пунктах Украины за первые 5 месяцев этого года. Каждый регион получил свой цвет, выполненный под оттенок службы, которой чаще всего пользовались клиенты.

Отмечается, что по сравнению с подобным рейтингом, составленным прошлым годом, показатели изменились, так как статистика размылась из-за обшего роста количества подписчиков данных служб.