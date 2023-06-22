Немає інтернету: у Vodafone проблеми з роботою в цілому ряді областей

Клієнти мобільного оператора Vodafone Україна повідомили про значні перебої у наданні послуг зв’язку та мобільного інтернету в різних регіонах України. Компанія визнала факт перебоїв у наданні послуг і заявила, що активно працює над вирішенням цієї проблеми, про що було поширено інформацію через соціальні мережі.

Зокрема, перебої з послугами були виявлені в таких містах, як Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці. Абоненти відзначають, що останнім часом такі перебої в роботі мережі почастішали.

“Івано-Франківська область, немає мережі, і мобільний інтернет постійно пропадає протягом останнього місяця. Що відбувається?” – запитували абоненти у Facebook.

За день до цього абоненти також повідомляли про збої в роботі мережі в Сумській та Львівській областях. У відповідь на це Vodafone рекомендує абонентам використовувати національний роумінг, переключаючись на альтернативні мережі, такі як “Київстар” або Lifecell, якщо вони знаходяться в зоні покриття.

“Вся наша команда працює над вирішенням цієї ситуації… У період, коли наша мережа не працює, ми рекомендуємо використовувати національний роумінг, якщо мережі інших мобільних операторів доступні”, – заявив Vodafone у своїй відповіді на коментарі користувачів.

Однак компанія поки що не розкрила основну причину цих збоїв і не надала орієнтовних термінів вирішення проблеми.