Vodafone в Україні та Німеччині: порівняння цін на тарифи для споживачів

Vodafone, оператор мобільного зв’язку, який обслуговує Україну та Німеччину, успішно влаштувався в обох країнах. Однак ціни на його тарифи суттєво різняться між двома ринками.

Недавнє розслідування пролило світло на цінову політику компанії та її відмінності за кордоном.

В Україні Vodafone пропонує кілька тарифних опцій, включаючи тарифний план Vodafone Joice Start, що надає 15 Гб мобільного інтернету за 180 грн/міс, тарифний план Vodafone Joice Max, що надає 40 Гб інтернету за 300 грн/міс, та тарифний план Vodafone SuperNet Turbo, що надає безлімітний інтернет за 165 грн/міс.

На відміну від них, німецький підрозділ Vodafone пропонує низку тарифів із різною вартістю залежно від віку та зайнятості клієнта. Для клієнтів віком до 28 років знижені “молодіжні” ціни більше не діють.

Наприклад, тарифний план з 30 Гб мобільного інтернету коштує 49,99 євро на місяць, а найбюджетніший тариф з 5 Гб – 29,99 євро/місяць.

Для порівняння, тарифний план Vodafone з 15 ГБ інтернету в Україні коштує 180 гривень, що у Німеччині становить приблизно 39,99 євро/місяць.

Безлімітний тариф у Німеччині коштує 79,99 євро/місяць.