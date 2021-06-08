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Сотовый оператор «Киевстар» запустил новую обязательную для всех услугу

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Крупнейший сотовый оператор «Киевстар» придумалчем еще порадовать украинцев Для этого он запустил новую интересную услугу «Мы вместе», которая предоставляется для абонентов предоплачиваемых тарифных планов компании.


Как она работает

«Киевстар» объяснил алгоритм действия этой службыДля начала надо выбрать телефон человекас которым абонент поддерживает близкие отношенияГлавное условие таковоон тоже должен быть пользователем «Киевстара».

Далее подключается сервис «Мы вместе», а потом можно разговаривать с указанным абонентомДанная услуга позволяет звонить даже при отсутствии денег или минут. 

Интересночто подключение такой услуги или совершения звонков на подключенный куслуге номер дополнительно не оплачивается.

Активация службы

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами услуги «Мы вместе», предоставляемой оператором «Киевстар» нужно ее подключить различными способами:

• Открыть браузерную версию программы «Мой Киевстар» и соблюдать представленные там инструкции
• Сделать запрос следующего формата:*535 * 380XXXXXXXXXПоследнее значение – номеркоторый подключается к услуге.
• Набрать специальную комбинацию 535.
Активация услуги состоится в течение 24 часов.


Изменение номера

Такую возможность также предусмотрели маркетологи крупнейшего мобильного оператора. Процедуру изменения номера можно осуществить раз в месяцНо сначала надо отменить работу данного сервиса следующими способами:

• При помощи инструкций в браузерной версии приложения «Мой Киевстар»
• Ввести комбинацию символов *535*0#
• Позвонив по телефону 535, отказавшись от услуги на уже имеющийся номер.

После выполнения этих операций можно оформить заявку на внесение в службу нового телефонаСама процедура подключения описана выше.

Ранее стало известночто приложение «Мой Киевстар» может пригодиться клиентам Glovo. Каждому пользователю предоставляется промокод со скидкой 70 гривен на один заказ. Чтобы получить промокод надо перейти по рекламным ссылкам.

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