Ядерний реактор працював за два мільярди років до людей: як природа створила Окло

У травні 1972 року звичайна перевірка урану на французькому підприємстві з перероблення ядерного палива дала незвичний результат. У матеріалі бракувало невеликої частини ізотопу урану-235. Спочатку це могло здаватися похибкою вимірювання, однак повторні дослідження підтвердили аномалію.

Походження сировини привело вчених до родовища Окло в Габоні. З’ясувалося, що задовго до появи людства тут відбувалися самопідтримувані ланцюгові реакції поділу ядер. Геологія, вода та склад руди створили умови, які люди навчилися відтворювати лише у XX столітті.

Природні реактори

Слово «реактор» зазвичай викликає асоціацію зі складною спорудою, системами охолодження й операторами. Проте фізичний процес, на якому ґрунтується його робота, не потребує обов’язкового втручання людини. За певних обставин нейтрони, що вивільняються під час поділу одного ядра, можуть спричиняти поділ наступних і підтримувати реакцію.

Ще до відкриття Окло науковці припускали, що такі умови могли виникати в давніх уранових покладах. У 1953 році цю можливість розглядали Джордж Ветерілл і Марк Інгрем. Через три роки хімік Пол Курода описав умови, за яких природне родовище могло поводитися як реактор.

Тривалий час ідея залишалася теоретичною. Потрібно було знайти породи, які не лише пережили мільярди років геологічних змін, а й зберегли достатньо чіткі сліди давніх ядерних процесів. Саме таким свідченням стала руда з Габону.

Складні умови

Самої наявності урану недостатньо. Його концентрація, розміри покладу та навколишнє середовище мають дозволяти нейтронам викликати нові акти поділу, перш ніж вони залишать зону реакції або будуть поглинуті іншими речовинами.

Важливе й співвідношення ізотопів. Сьогодні природний уран складається переважно з урану-238, тоді як частка урану-235 становить приблизно 0,72%. Саме останній особливо важливий для підтримання реакції за участю повільних нейтронів.

Зразок урану-235

У далекому минулому його частка була більшою. Період напіврозпаду урану-235 становить близько 704 мільйонів років, а урану-238 — приблизно 4,5 мільярда. Тому перший ізотоп зникає швидше, а їхнє співвідношення з часом змінюється. Близько двох мільярдів років тому природний уран містив кілька відсотків урану-235.

Ще однією умовою був сповільнювач нейтронів. В Окло цю роль виконувала вода, яка проникала в породи. Вона зменшувала швидкість нейтронів, підвищуючи ймовірність поділу наступних ядер урану-235.

Водночас у родовищі не мало бути надто багато домішок, здатних поглинати нейтрони й переривати ланцюгову реакцію. Отже, для природного реактора був потрібен рідкісний збіг кількох обставин, а не просто багате уранове родовище.

Несподівані результати

У зразку, який привернув увагу французьких фахівців, частка урану-235 становила близько 0,717% замість очікуваних 0,720%. Різниця дорівнювала лише трьом тисячним відсоткового пункту, проте для аналізу ядерної сировини цього було достатньо, щоб розпочати перевірку.

Уранова жила на шахті Окло в Габоні

Як пояснює Міжнародне агентство з атомної енергії, спочатку незвичний склад міг наводити на думку, що матеріал уже пройшов через штучну реакцію поділу. Однак дослідження підтвердили його природне походження.

Вирішальним доказом стала не лише нестача урану-235. У породах знайшли характерні продукти поділу та незвичні співвідношення ізотопів інших елементів. Разом ці ознаки вказували на процеси, подібні до тих, що відбуваються в ядерному паливі під час роботи реактора.

Частину урану-235 було витрачено в давніх ланцюгових реакціях. Саме тому його сучасний вміст відрізнявся від звичайного. Порода фактично зберегла хімічний запис власної ядерної історії.

Подальше вивчення регіону показало, що йдеться не про одну ізольовану ділянку. Дослідники виявили щонайменше 16 реакторних зон. Це були окремі осередки в надрах, де відповідне поєднання руди й води дозволяло підтримувати поділ ядер.

Складний процес, який здивував учених

Передумови для появи Окло формувалися задовго до початку реакцій. Зростання кількості кисню в атмосфері змінило хімію земної поверхні. Уран міг переходити в розчинні форми, переноситися водою та знову осаджуватися там, де геохімічні умови сприяли його накопиченню.

Так поступово утворилися достатньо концентровані поклади. Вода, яка проникала в них, стала не лише учасницею геологічного процесу, а й природним регулятором реактора.

Коли ланцюгова реакція посилювалася, виділялося тепло. Воно нагрівало воду й переводило її в пару. Через зменшення кількості рідкої води нейтрони сповільнювалися гірше, а реакція згасала. Після охолодження та повернення води умови для поділу могли відновлюватися.

Такий механізм дозволяв системі працювати циклічно. У дослідженні, опублікованому Американським фізичним товариством, аналіз однієї з реакторних зон указав на приблизно 30 хвилин активності, після яких наставала пауза тривалістю близько 2,5 години. Ці цифри є реконструкцією за збереженими слідами, а не універсальним розкладом усіх зон Окло.

Відновити ритм допомогли ізотопи ксенону — газу, пов’язаного з продуктами поділу. Різні ланцюжки радіоактивних перетворень утворюють його ізотопи за різний час. Їхні пропорції в мінералах дозволили дослідникам простежити чергування активних і спокійних періодів.

Частина цих газів збереглася в мінеральних зернах протягом величезного проміжку часу. Завдяки цьому вчені отримали можливість досліджувати не лише сам факт давнього поділу, а й особливості роботи природного реактора.

Scientists Discover A 2Billion Years Old Nuclear Reactor In Gabon, Africa. pic.twitter.com/JzTyUQuUd6 — 𝐎𝐧𝐲𝐞𝐚𝐧𝐢 𝐊𝐚𝐥𝐮 (@Onyeani_Kalu) April 7, 2020

Несподіваний поділ

Окло не міг працювати нескінченно. Поступове витрачання придатного до поділу матеріалу змінювало склад руди. Зрештою умови переставали забезпечувати самопідтримувану реакцію, і природні осередки згасали.

У процесі відбувалися й інші перетворення. Частина нейтронів поглиналася ураном-238, після чого через послідовність радіоактивних розпадів утворювався плутоній-239. Він також міг брати участь у поділі. До нашого часу давній плутоній не зберігся, проте наслідки його утворення враховують під час відновлення історії родовища.

Робота природних реакторів тривала десятки й сотні тисяч років. Оцінки їхньої потужності сягають порядку 100 кВт — незрівнянно менше, ніж у сучасних енергетичних реакторів. Ідеться про виділення тепла: електроенергії Окло, звісно, не виробляв.

Подібні системи могли існувати й в інших місцях. Але давні породи руйнуються, змінюються та зникають через тектонічні процеси й ерозію. Особливість Окло полягає не лише в тому, що природа запустила ядерні реакції, а й у тому, що їхні сліди пережили майже два мільярди років і залишилися доступними для дослідження.