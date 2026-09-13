Кораблі й літаки більше не «зникають»: що насправді відбувається у Бермудському трикутнику

Бермудський трикутник десятиліттями залишався одним із найвідоміших символів морських та авіаційних загадок. Книги, документальні фільми й телевізійні програми розповідали про кораблі, які зникали без сигналу SOS, літаки, що втрачали орієнтацію, та компаси, які начебто починали поводитися незрозуміло.

У 1980–1990-х роках ця тема була настільки популярною, що Бермудський трикутник фактично перетворився на частину масової культури. Сьогодні ж повідомлення про його «аномалії» трапляються значно рідше.

Найцікавіше полягає в тому, що сам регіон нікуди не зник. Через нього й надалі проходять тисячі суден та літаків. Змінилося наше розуміння того, що там відбувається.

Де знаходиться Бермудський трикутник

Його умовними вершинами вважають Маямі у Флориді, Бермудські острови та Пуерто-Рико. Чітких офіційних кордонів ця зона не має, а її площа залежно від способу підрахунку може сягати кількох мільйонів квадратних кілометрів.

Сам термін «Бермудський трикутник» з’явився лише у XX столітті, хоча історії про незвичайні явища в цій частині Атлантики існували значно раніше.

Навіть Христофору Колумбу приписують записи про дивні вогні на горизонті під час його подорожей через Атлантичний океан. Зрозуміло, сам мореплавець про жоден «трикутник» знати не міг — легенда виникла через століття.

Особливо активно історії про загадковий район почали поширюватися у XX столітті. За популярними підрахунками, з регіоном пов’язували зникнення понад 50 кораблів і приблизно 20 літаків. Частину уламків так і не знайшли.

USS Cyclops — одна з найбільших загадок

Один із найвідоміших випадків стався у 1918 році.

Великий американський військовий корабель USS Cyclops 4 березня вирушив у напрямку Балтимора. На борту перебувало понад 300 людей.

Останнє повідомлення з судна не містило жодних ознак надзвичайної ситуації. Екіпаж повідомляв про нормальну погоду та відсутність проблем.

Після цього Cyclops просто зник.

Не було отримано сигналу SOS, а масштабні пошуки не дозволили знайти ані судно, ані його уламки. Загинули або зникли 305 людей, і ця подія досі залишається найбільшою небойовою втратою людей на одному судні в історії ВМС США.

Саме такі випадки й створювали навколо регіону атмосферу загадковості.

Ще відомішим став «Політ 19»

5 грудня 1945 року з військової бази у Форт-Лодердейлі вилетіли п’ять торпедоносців Grumman TBF Avenger.

Політ мав бути звичайним навчальним завданням і тривати приблизно три години.

Проте командир групи Чарльз Тейлор повідомив про проблеми з навігацією. Він вважав, що компаси працюють неправильно, і не міг точно визначити місцеположення групи.

Згодом радіозв’язок ставав дедалі слабшим.

Літаки “Месники”, такі ж, як і зі зниклого рейсу 19 ВМС США

Усі п’ять літаків зникли.

На їхні пошуки відправили рятувальний PBM Mariner, але він також не повернувся. Загалом того дня загинули або зникли 27 людей.

Уламки літаків, які можна було б однозначно ідентифікувати як машини «Польоту 19», так і не були знайдені.

Для прихильників загадкових теорій цього було більш ніж достатньо.

Звідки взялися Атлантида та прибульці

Назву «Бермудський трикутник» популяризував письменник Вінсент Геддіс у 1960-х роках.

Але справжню світову славу легенді принесла книга Чарльза Берліца The Bermuda Triangle. Автор поєднав реальні історії зникнень із набагато сміливішими припущеннями.

У різних версіях у подіях звинувачували Атлантиду, невідомі енергетичні поля, інопланетян, часові аномалії та навіть секретні експерименти урядів.

Так Бермудський трикутник почав жити власним життям, а кожна нова аварія в регіоні автоматично ставала черговим підтвердженням його загадкової репутації.

Але з розвитком науки, метеорології, супутникового спостереження та навігації картина стала значно прозаїчнішою.

Що насправді відбувається в Бермудському трикутнику

На головне питання — чому сьогодні там начебто перестали загадково зникати кораблі та літаки — відповідь доволі проста.

Вони й раніше не зникали там із якоюсь аномально високою частотою.

NOAA — Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США — заявляє, що немає доказів, які б свідчили про більшу кількість загадкових зникнень у Бермудському трикутнику порівняно з іншими великими та інтенсивно використовуваними районами океану.

Проте умови для аварій там справді можуть бути складними.

Через регіон проходить Гольфстрім — потужна океанічна течія, здатна швидко змінювати положення уламків і ускладнювати пошукові операції.

Тут можуть виникати сильні шторми, а тропічні циклони для цієї частини Атлантики взагалі не є чимось незвичайним.

Додамо численні острови, мілини, коралові рифи й величезну кількість морських та авіаційних маршрутів — і статистично аварії стають неминучими.

Чим більше суден і літаків проходить через певну територію, тим більше інцидентів там відбуватиметься навіть за нормального рівня безпеки.

А як же компаси?

Ще одна популярна частина легенди стосується компасів, які нібито починають показувати неправильний напрямок.

Магнітні особливості дійсно можуть впливати на показники навігаційних приладів, однак такі явища не є унікальними для Бермудського трикутника. Подібні відхилення існують у різних частинах світу й добре враховуються сучасною навігацією.

До того ж сьогодні літаки та судна покладаються далеко не лише на магнітний компас.

GPS, інерціальна навігація, супутниковий зв’язок, метеорологічні радари та автоматичне відстеження маршрутів зробили ситуацію зовсім іншою, ніж у першій половині XX століття.

Те, що колись могло перетворити навігаційну помилку на катастрофу, сьогодні часто виявляється ще до виникнення серйозної небезпеки.

Зник не Бермудський трикутник, а його містика

У підсумку найбільша загадка полягає в тому, що справжньої загадки, ймовірно, ніколи й не було.

Це не означає, що всі історичні зникнення вдалося пояснити. Деякі кораблі та літаки справді не знайдені досі, а точні причини окремих аварій уже навряд чи коли-небудь стануть відомими.

Але відсутність відповіді не є доказом надприродного явища.

Бермудський трикутник поєднав одразу кілька речей: складні погодні умови, інтенсивний транспортний рух, людські помилки, недосконалу навігацію минулого і величезну силу популярної культури.

Саме тому інші не менш небезпечні місця світового океану не отримали подібної слави. Наприклад, протока Дрейка відома надзвичайно важкими погодними умовами та численними аваріями, але навколо неї не виникло настільки потужної міфології.

Бермудський трикутник нікуди не подівся. Просто сучасна навігація й накопичені дані поступово відібрали у нього головне — ореол місця, де нібито не діють звичайні закони природи.