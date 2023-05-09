Виділений сервер на Linux: переваги для бізнесу

Створення будь-якого бізнесу сьогодні тісно пов’язано з організацією його присутності у різних медіумах, і зокрема у всесвітній павутині, яка є ключовим середовищем розповсюдження інформації. Однак, окрім створення концепції сайта, написання його та заповнення його контентом, є ще одна річ, на яку слід звертати уваги, і звертати у першу чергу – це хостинг веб-сайту. Якісне хостингове рішення є запорукою того, що веб-сайт працюватиме швидко і без збоїв, буде завжди онлайн, а у разі проблем команда підтримки провайдера буде завжди на підхваті. Це є особливо релевантним для бізнес веб-сайтів, оскільки від того, як добре ваш веб-сайт працює можуть безпосередньо залежати ваші прибутки.

Варіантом такого рішення може бути оренда Linux VPS чи виділеного сервера на базі Linux. Сьогодні ми хочемо трошки поговорити про переваги цих хостингових рішень і переваги Linux як операційної системи.

Що таке виділений сервер?

Виділений хостинг є потужним рішенням, яке пропонує клієнтові увесь об’єм потужностей, які наявні на сервері. Однак мінусом є те, що багато веб-сайтів належать бізнесам меншого масштабу і тому, з одного боку, не потребують подібні об’єми потужностей, а з іншого – мають обмежений бюджет. У таких випадках оптимальним рішенням має бути VPS-сервер. Переваги виділеного серверу:

Продуктивність. Виділений сервер здатен забезпечити найвищий рівень продуктивності серед серверних рішень, оскільки він надає максимум ресурсів одному користувачеві. Данна конфігурацій є оптимальною для масштабних веб-сайтів, що складаються з десятків сторінок, важкого контенту, потужних застосунків та мають справу з сотнями відвідувачів на день.

Безпека. Оскільки ви не ділите сервер з жодним іншим користувачем, виділений сервер надає набагато менші шанси на те, що безпека веб-сайту опиниться під загрозою. Окрім цього, на виділеному сервері наявна можливість встановлювати та вільно конфігурувати будь-які заходи безпеки, як-то фаєрвол, антивірусне ПЗ та різноманітні сертифікати безпеки.

Масштабованість. За необхідністю і у разі, якщо поточних потужностей сервера починає бракувати, ресурси виділеного сервера також можуть бути за запитом оновлені, надаючи друге дихання вашому проєкту.

Що таке VPS?

VPS або віртуальний приватний сервер є різновидом хостингу, який забезпечується подiлом ресурсів одного фізичного сервера на кілька віртуальних інстанцій. На відміну від спільного хостингу, де різні користувачі одного серверу потенційно можуть конфліктувати один з одним, у віртуальному приватному хостингу ця можливість виключена. Секретом успіху тут є технологія віртуалізації, за допомогою якої сервер може бути розділений на кілька віртуальних інстанцій, кожна з яких має власну операційну систему, root-доступ та, перш за все, ресурси, тому є повністю незалежною від інших. Це по факту надає ті самі переваги, що і виділений сервер, але у меншому масштабі і за відповідно меншу ціну.

Переваги VPS:

Надійність, безпека і продуктивність на рівні виділеного серверу. Оскільки за кожним ВПС зарезервована конкретна кількість ресурсів, стабільність і надійсність VPS практично ідентична виділеному серверу.

Доступна ціна. У VPS можна отримати пакет із мінімальною кількістю ресурсів для запуску зовсім невеликого проєкту з відповідну ціну. VPS є дуже гнучким в плані ціни, тому дозволяє вам платити рівно за стільки, скільки вам необхідно.

Легке масштабування. За рахунок того, що нема необхідності змінювати фізичні компоненти сервера, масштабування з VPS відбувається ще швидше і легше, ніж у разі виділеного сервера.

Переваги Linux OS для VPS і виділених серверів

Спільною перевагою і VPS, і виділеного сервера є те, що вони дозволяють користувачеві обрати власну операційну систему для подальшого розгортання веб-сайту. Однією із опцій є Linux ОС, відома безкоштовна операційна система з відкритим кодом, вперше створена Лінусом Торвалдсом у 1991 році. Ця операційна система є дуже популярною серверною ОС, адже вона має безліч переваг для розгортання веб-сайтів, тож давайте поглянемо на них:

Відкритий вихідний код. Linux є open-source системою, тобто системою з відкритим вихідним кодом. Ця властивість спрощує використання системи для розробників, а також дає можливість вносити зміни в саму систему, що стало причиною появлення безлічі дистрибутивів.

Багатоманіття дистрибутивів. Linux не є монолітною системою, а натомість, надається у формі різноманітних її “редакцій” від різних розробників, дистрибутивів. Кожен дистрибутив має свої властивості і є зручним для реалізації певних проєктів, тож кожен користувач може обрати дистрибутив Linux згідно з своїм смаком та потребами його проєкту.

Безкоштовність. Більшість дистрибутивів Linux є безкоштовними, що є гарною перевагою, особливо для невеликих проєктів з обмеженим бюджетом.

Надійність. Linux, за рахунок його відкритого ядра, є достатньо надійною системою, яка працює з меншою кількістю багів, не потребує перезавантаження після оновлень, а також набагато менш вразлива до кібер-атак.

Спільнота. Linux розробляється і підтримується великою спільнотою користувачів, багато з яких є професійним розробникам. Через це більшість дистрибутивів Linux має гарну підтримку спільноти та безліч документації.

Переваги оренди виділеного серверу або VPS для бізнесу

Якісний хостинг є важливим для будь-якого веб-сайту. Втім якщо ваш веб-сайт комерційно спрямований і від нього залежить успіх вашого бізнесу, то якість хостингу грає ключову роль. Давайте поглянемо, якими є головні переваги якісного хостингу для бізнесу.

Робота веб-сайту. Якісний хостинг безпосередньо визначає те, як гарно працюватиме ваш веб-сайт. Від цього залежить комфорт ваших користувачів і відповідне їхнє бажання повернутися на ваш сайт.

Аптайм. Ваш сайт має не тільки працювати добре, але й працювати максимальну кількість часу. Тоді ваші відвідучачі зможуть знайти ваш сайт у будь-яких момент і у них не буде приводу подивитися, що пропонують ваші конкуренти. Такі якісні рішення, як виділений сервер та VPS здатні надати користувачеві практично 100% аптайму.

Швидкість завантаження сторінок. Значний вклад в комфорт ваших відвідувачів робить швидкість завантаження сторінок. Якщо сторінка завантажується більше, ніж 3 секунди, сайт є надто повільним, що спричинятиме роздратування ваших відвідувачів і бажання знайти більше швидкий ресурс. Натомість, якісний хостинг який має достатню кількість ресурсів завжди надаватиме максимальну швидкість.

SEO-оптимізація. У всесвітній павутині велике значення має не тільки об’єктивна якість сайту, але й те, які шанси має він бути знайденим з допомогою пошукових двигунів. Тому важливо приділяти окрему увагу такому параметру, як SEO-оптимізація. Якісна робота веб-сайту, висока швидкість завантаження сторінок і максимальний аптайм є першочерговими запоруками оптимізації для пошукових машин.

Безпека даних. Як для бізнесмена безпека даних ваших даних і даних ваших клієнтів відіграє ключову роль. Якісні хостингові рішення мінімізують ризик втрати чи крадіжки даних, тож обираючи віртуальний приватний чи виділений сервер, ви зможете спати спокійно.

Висновок

В цілому, і виділений сервер і VPS є потужними універсальними рішенням для найрізноманітніших веб-сайтів. Поки виділений сервер більш пасує більш масштабним проєктам, VPS є більш універсальним рішенням, яке покриває потреби і найменших і достатньо великих проєктів за доступну ціну. Разом із операційною системою Linux ці серверні рішення нададуть змогу успішно запустити будь-який веб-сайт.