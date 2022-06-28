Особливості вибору карти пам’яті для сучасних пристроїв у поточному році

Вибір картки microSD може здатися досить простим завданням, але є кілька критичних помилок, яких ви можете припуститись при купівлі. Як не переплатити, але при цьому не помилитися з продуктивністю, швидкістю та іншими характеристиками?





Купуйте потрібний тип microSD

Всі типи карт microSD підходять до всіх слотів для microSD, але чи всі карти однакові? Трьома основними форматами є SD, SDHC та SDXC (або microSD, microSDHC та microSDXC, оскільки мікро- та повнорозмірні карти мають одні й ті самі характеристики). Четвертий формат – SDUC.

Ці формати не мають зворотної сумісності: ви не можете використовувати нові карти в обладнанні, яке підтримує тільки старі формати.

Відмінності між форматами такі:

microSD – ємність до 2 Гбайт, працює в будь-якому слоті microSD;

microSDHC – ємність від 2 до 32 Гбайт, працює на обладнанні, що підтримує SDHC та SDXC;

microSDXC – ємність від 32 до 2 Тбайт, підтримується тільки пристроями, сумісними з SDXC;

microSDUC підтримує картки ємністю до 128 Тбайт та потребує сумісного пристрою.

Правильно вибирайте ємність картки

По-перше, апаратне забезпечення, що підтримує слоти microSDXC, автоматично не підтримує всі інші доступні типи microSD.

Наприклад, якщо пристрій підтримує картки microSD ємністю до 1 Тбайт, то немає жодної гарантії, що картка більшої ємності буде працювати, навіть якщо вона заснована на тій самій специфікації.

Якщо ви плануєте використовувати карту microSD з Mac, наприклад, для копіювання файлів, необхідно переконатися, що ваш комп’ютер підтримує файлову систему, в якій відформатована карта. За замовчуванням картки microSDXC використовують систему exFAT. Windows підтримує її вже багато років, а macOS – лише з версії 10.6.5.

Підбирайте потрібну швидкість

Формати SDHC та SDXC можуть підтримувати технологію надвисокої швидкості (UHS), що дозволяє передавати дані з більшою швидкістю. Є три версії UHS:

UHS-I (зі швидкістю шини до 104 Мбіт/с),

UHS-II (до 312 Мбіт/с),

UHS-III (до 624 Мбіт/с).

Якщо вам потрібна найшвидша картка microSD, ваше обладнання має її підтримувати. Наприклад, картки пам’яті UHS працюватимуть у старих слотах, але зі зменшеною до 25 Мбіт/с швидкістю. Визначити різницю між картами microSD із погляду швидкості досить складно.

Клас швидкості

Клас швидкості показує мінімальну швидкість запису картки пам’яті. На вибір пропонується чотири класи швидкості:

Клас 2 не менше 2 Мбіт/с,

Клас 4 не менше 4 Мбіт/с,

Клас 6 не менше 6 Мбіт/с,

Клас 10 щонайменше 10 Мбіт/с.

Оскільки цей атрибут нічого не говорить про максимально можливу швидкість картки, технічно можливо, що карта класу 2 буде швидше, ніж карта класу 6. Карти класу 10, зазвичай, помітно швидше, оскільки вони мають швидкість шини 25 Мбіт/с (у порівнянні з 12,5 Мбіт/с у карт класів 2-6).

Клас швидкості UHS

Клас швидкості UHS показує мінімальну швидкість запису для карт microSD, що підтримують швидкості шини UHS-I, II та III. Деякі виробники вказують обидві характеристики на своїх картах. Є два класи швидкості UHS:

U1 – швидкість запису не менше 10 Мбіт/с,

U3 – швидкість запису щонайменше 30 Мбіт/с.

Рейтинг швидкості

Рейтинг швидкості визначає мінімальну стійку швидкість запису, а також мінімальну швидкість довільного читання та запису, що вимірюється у кількості операцій введення-виведення в секунду (IOPS).

Є два класи:

A1 – мінімальна швидкість довільного читання 1500 IOPS; швидкість довільного запису 500 IOPS;

A2 – мінімальна швидкість довільного читання 4000 IOPS; швидкість довільного запису 200 IOPS.

На рейтинг швидкості можна звернути увагу, коли плануєте встановлювати Android-програми на microSD.

Клас швидкості відео

Клас швидкості відео показує мінімальну швидкість послідовного запису, яка важлива під час зйомки відео. Чим вища роздільна здатність вашого відео, тим вища швидкість, яка вам потрібна. Для відео існує п’ять класів:

V6 – мінімальна швидкість запису 6 Мбіт/с.

V10 – 10 Мбіт/с.

V30 – 30 Мбіт /с.

V60 – 60 Мбіт/с.

V90 – 90 Мбіт /с.

Номінальна швидкість

Деякі виробники вказують максимальну швидкість для своїх продуктів.

Ці швидкості допоможуть вам обрати найшвидші карти microSD. Однак швидкості засновані на тестах виробників, тому вони можуть говорити про найкращий сценарій, а не реальну продуктивність.

Насправді зовнішні чинники впливатимуть на швидкість читання і запису. Наприклад, якщо ви копіюєте файли на свій комп’ютер, характеристики вашого комп’ютера і навіть USB-кабель, що використовується вами, теж будуть грати роль.

Правильно підбирайте картку під завдання

Карти великої ємності з високою швидкістю часто коштують дорожче, але ви не завжди помітите переваги, які вони пропонують.

Якщо ви використовуєте картку microSD для зберігання програм на своєму смартфоні, розгляньте карту з рейтингом А1.

Якщо картка потрібна для зйомки відео 4K, орієнтуйтеся на ємність та швидкість. Вибирайте клас швидкості UHS 3 (U3) або вище для зйомки відео 4K та V60 або вище для відео 8K. Для відео у форматі Full HD підійде картка microSD класу 10 або класу 6.

Для фотографування деякі користувачі обирають кілька карт microSD меншої ємності замість однієї більшої. Це зводить до мінімуму ризик втрати всіх фотографій відразу, якщо карту буде пошкоджено.

Якщо ви знімаєте у форматі RAW, підійде картка зі швидкістю U1 або U3.