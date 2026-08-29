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Смартфони стрімко дорожчають: середня ціна у 2026 році зросла до $581

Купівля нового смартфона стає дедалі дорожчою. У 2026 році середня ціна пристрою у світі зросте майже на 28%, тоді як дешеві моделі починають зникати з ринку.

Автор:
Andrew Orobets

Світовий ринок смартфонів у 2026 році зіткнувся з незвичайною ситуацією: виробники продають значно менше пристроїв, але заробляють на них більше. За новим прогнозом IDC, середня відпускна ціна смартфона цього року досягне $581, або приблизно 25,9 тис. грн за актуальним курсом.

Це одразу на 27,6% більше, ніж роком раніше. За два роки середня ціна смартфона збільшилася приблизно на $147. Ще минулого кварталу IDC очікувала показник близько $550, але ситуація на ринку компонентів погіршилася швидше, ніж прогнозували аналітики.

Смартфонів продадуть менше, але ринок заробить більше

Одночасно з подорожчанням очікується рекордне падіння поставок.

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IDC прогнозує, що у 2026 році виробники відвантажать трохи більше 1 млрд смартфонів — на 16,7% менше, ніж торік. Це буде найбільше річне скорочення за всю історію спостережень компанії.

При цьому загальна вартість ринку, навпаки, збільшиться на 6,3% і досягне $613 млрд. Іншими словами, падіння кількості проданих пристроїв компенсується значно вищими цінами.

Головною причиною стали компоненти пам’яті. За оцінкою IDC, вартість NAND і DRAM за рік зросла більш ніж на 300%. Дефіцит почав формуватися наприкінці 2025 року, а особливо сильно проявився у другій половині 2026-го.

Виробники певний час компенсували частину додаткових витрат власним коштом, але тепер дедалі частіше перекладають їх на покупців. IDC очікує, що дорогими чипи пам’яті залишатимуться щонайменше до 2028 року.

Смартфони дешевше $100 починають зникати

Найсильніше криза вдарила по бюджетних моделях. У 2025 році у світі поставили близько 173 млн смартфонів дешевше $100, однак у другому кварталі 2026 року цей сегмент скоротився майже на 60%.

Причина проста: виробникам дешевих Android-пристроїв дедалі важче зберігати прибуток після подорожчання пам’яті. Тому компанії скорочують кількість найдоступніших моделей і намагаються переводити покупців у дорожчі категорії.

Особливо складною буде друга половина року. IDC прогнозує падіння загальних поставок смартфонів у цей період на 27,2% у річному вимірі.

Преміальний сегмент переживає кризу набагато краще. Саме тому Apple та великі виробники дорогих Android-смартфонів мають більше можливостей компенсувати подорожчання компонентів.

Аналітики IDC вважають, що тенденція матиме довгострокові наслідки: покупці рідше змінюватимуть смартфони, середній чек продовжить зростати, а моделей у найдешевшому сегменті стане значно менше. Фактично ринок поступово переходить до ситуації, коли смартфонів продають менше, але вони стають дедалі дорожчими.

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