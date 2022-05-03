Названо основні плюси та мінуси сучасних флагманів

Смартфони за останні кілька років серйозно розвинулися і дуже відрізняються від тих пристроїв, якими вони були ще недавно. Проте гаджети так і не стали ідеальними. Крім очевидних переваг, у них є менш очевидні недоліки, про які рядові користувачі можуть бути навіть не в курсі. Розповідаємо про це у цій статті.





Переваги смартфонів

Продуктивність

Сучасні телефони оснащуються потужними процесорами, а за кількістю оперативної пам’яті флагманські моделі не поступаються комп’ютерами. У сукупності це дозволяє смартфону мати гарну продуктивність. На них вже давно можна вирішувати складні завдання типу монтажу відео, а також запускати сучасні ігри з красивою графікою.

Фотоможливості

Ще один козир сучасних смартфонів. Топові моделі за своїми фотоможливостями цілком можуть змагатися з повноцінними камерами. За рахунок цього величезну популярність зараз має мобільна зйомка і фотографів у цьому напрямі майже стільки ж, скільки шанувальників звичайних камер.

Недоліки смартфонів

Ціна

Разом із можливостями смартфонів сильно збільшилася і їхня вартість. Якщо раніше купити новий телефон було питанням кількох тисяч, то зараз ціна на деякі моделі перевалює за 50 тисяч гривень. Тому багатьом доводиться лізти в кредити або терпляче відкладати гроші із зарплати, щоб дозволити собі новий апарат.

Крихкість

Незважаючи на всю крутість сучасних смартфонів, звичайні моделі щодо надійності нічим особливим похвалитися не можуть. Це старі кнопочники могли спокійно пережити не одне падіння на бетон. Сучасний апарат зі скла після такого досвіду гарантовано серйозно постраждає.