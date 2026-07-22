Китайці більше не хочуть терпіти умови Samsung щодо пам’яті

На ринку пам’яті для електроніки склалася ситуація справжнього Ельдорадо для тих компаній, які контролюють виробничі потужності. Через дефіцит подібний сценарій мало хто передбачав заздалегідь, тому скористатися ситуацією можуть лише кілька великих корпорацій — і одна з головних переможниць тут саме Samsung.

Рекордні прибутки на тлі дефіциту

Опубліковані на початку липня 2026 року фінансові результати Samsung за другий квартал показали зростання консолідованого продажу на 130% рік до року, а консолідований прибуток зріс більш ніж у 19 разів. За такого попиту компанія вирішила спробувати домогтися ще вищої маржі — адже пам’ять потрібна абсолютно всім: виробникам ноутбуків, смартфонів, телевізорів, а також дата-центрам, що обслуговують потреби штучного інтелекту.

Oppo та Vivo кажуть «ні»

Втім, схоже, Samsung цього разу перегнув палицю з умовами контрактів на третій квартал 2026 року. За інформацією китайського видання 36kr, виробники смартфонів Oppo та Vivo відмовилися погодитися на нові пропозиції корейського гіганта — коротший термін контракту та вищу ціну на пам’ять. Показово, що цього разу підвищення цін було навіть меншим, ніж у двох попередніх кварталах, але виробники все одно не пристали на новий прайс Samsung.

Що далі

Наразі складно передбачити наслідки такого протистояння — і не лише для китайських виробників смартфонів. Побачивши активний спротив, чи піде Samsung на поступки, усвідомлюючи, що скасовані контракти означатимуть фінансові втрати для самої компанії? Чи навпаки — високий попит і зростання цін на пам’ять, яке, за прогнозами, триватиме аж до 2027 року, не залишить Oppo та Vivo іншого вибору, крім як зрештою погодитися на умови, нав’язані Samsung? Ринок змінюється настільки динамічно, що обидва сценарії наразі виглядають цілком імовірними.