Motorola анонсувала новий Edge 70 Pro+ із батареєю на 6500 мА·год та чотирма камерами по 50 Мп!

Компанія Motorola офіційно презентувала на ринку Індії свій новий смартфон Motorola Edge 70 Pro+. Апарат є перейменованою версією глобальної моделі Edge 70 Pro і пропонує користувачам добре знайомий дизайн та флагманський набір характеристик, де особливий акцент зроблено на можливостях камер.

Дизайн та преміальний дисплей

Новинка виходить у трьох оригінальних сертифікованих кольорах: коричневому (Pantone Chicory Coffee), червоному (Pantone Zinfandel) та синьому (Pantone Stormy Sea). Смартфон отримав максимальний рівень захисту від вологи та пилу за стандартами IP68 та IP69.

Дисплей Edge 70 Pro+ має такі особливості:

Діагональ 6,8 дюйма з матрицею AMOLED та роздільною здатністю FHD+.

з матрицею AMOLED та роздільною здатністю FHD+. Частота оновлення екрана становить 144 Гц .

. Захисне скло нового покоління Gorilla Glass 7i .

. Вражаюча пікова локальна яскравість, яка сягає до 5200 ніт.

Motorola Edge 70 Pro+

Продуктивність та автономність

Усередині смартфона встановлено процесор MediaTek Dimensity 8500 Extreme. Він працює в тандемі з 12 ГБ оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X та швидким накопичувачем на 256 ГБ типу UFS 4.1.

За автономність пристрою відповідає надємний кремній-вуглецевий акумулятор на 6500 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 90 Вт та бездротова зарядка на 15 Вт.

Квадросистема камер на 50 Мп

Усі чотири модулі камери смартфона мають однакову роздільну здатність:

Основна: 50-мегапіксельний сенсор Sony LYTIA-710 з апертурою f/1.8 та оптичною стабілізацією зображення (OIS). Телеоб’єктив: 50 Мп модуль з еквівалентною фокусною відстанню 81 мм та 3,5-кратним оптичним зумом. Ультраширококутна: 50 Мп сенсор для панорамних знімків. Фронтальна: 50 Мп селфі-камера, інтегрована у виріз по центру екрана.

Програмне забезпечення

Смартфон працює під управлінням фірмового інтерфейсу Hello UI, побудованого на базі Android 16, та підтримує пакет інтелектуальних функцій Moto AI 2.0. Виробник гарантує довгострокову підтримку пристрою: 3 великі оновлення ОС Android та 5 років випуску патчів безпеки.

Ціна та старт продажів

Motorola Edge 70 Pro+ пропонується у єдиній модифікації пам’яті 12/256 ГБ. На індійському ринку вартість новинки становить 47 999 рупій (орієнтовно $501 або €432). Смартфон уже доступний для замовлення в офіційному магазині бренду та у роздрібних партнерів, а відкриті продажі стартують 11 червня.